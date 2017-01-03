Ликвидации не будет. «Первая шоколадная компания» запустит производство
Компании
03 января 2017
АА
Предприятие и кредиторы заключили мировое соглашение.
фото: agriculture.by
Об этом сообщил БЕЛТА представитель антикризисного управляющего ООО «Далайна» Денис Плетенев. Мировое соглашение было подписано на общем собрании кредиторов и направлено в экономический суд Брестской области, где документ был утвержден. «Мировое соглашение предполагает рассрочку погашения задолженности на длительный период. В то же время это не исключает возможности привлечения к субсидиарной ответственности учредителей общества, включая иностранных, по долгам предприятия», — пояснил управляющий. По решению кредиторов, он продолжит исполнять свои обязанности до полной реализации мирового соглашения.
По словам Дениса Плетенева, с 10 января на фабрике начнется плановый запуск производства. Процесс займет около месяца. «Линия стояла почти год. Чтобы предприятие заработало в полную силу, предстоит многое сделать: привести в порядок оборудование, набрать людей», — рассказал собеседник.
Что касается любимого многими шоколада под торговой маркой «Идеал», то в феврале он должен вновь появиться на полках магазинов. Как отметил Денис Плетенев, позиция основного собственника «Первой шоколадной компании» заключается в том, чтобы продукция сохранила свое высокое качество на основе исключительно натуральных ингредиентов. Планируется, что на первых порах объем месячного производства составит 60−80 т готовой продукции.
СООО «Первая шоколадная компания» было зарегистрировано в качестве резидента свободной экономической зоны «Брест» в 1997 году. Деятельность предприятия была остановлена из-за долгов по энергоресурсам. В июне 2016 года экономический суд Брестской области возбудил в отношении СООО дело о банкротстве.
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