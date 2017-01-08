В Белоозерске банкротят один из символов инвестиционного бума 1990-х - «Белкельме»

Как говорится в документах дела, заявление в суд подало само предприятие-должник «ввиду своей неплатежеспособности, имеющей устойчивый характер». Соответствующее решение было принято общим собранием акционеров (оно состоялось в конце октября прошлого года), которое «признало неэффективным реализованные меры по своему досудебному оздоровлению». Так, по состоянию на 1 октября 2016 года, финансовые обязательства совместного предприятия составляли 102% стоимости его активов.

Судебное определение было вынесено 28 декабря 2016 года, тогда же на предприятии был введен защитный период продолжительностью месяц.

По словам назначенного судом внешнего управляющего Николая Климчука, общая задолженность «Белкельме», которое уже не осуществляет деятельности, составляет около 100 млрд неденоминированных рублей, из которых 40 млрд приходится на «Беларусбанк», остальные – на других кредиторов. При этом предприятие имеет достаточно большие объемы складских запасов, реализацией которых постепенно занимается.

Место «Белкельме» на ее бывшей производственной площадке с середины прошлого года заняло предприятие «Вердимар», входящее в витебский холдинг «Марко» Николая Мартынова. «Марко» в 2015 году выкупило пакет акций в самом «Белкельме». Однако после того, как еще один акционер совместного предприятия испанская Kelme Internacional фактически отказался принимать участие в развитии этого актива, создало отдельное предприятие, которому в марте 2016 году Брестский облисполком (владелец самого крупного пакета «Белкельме» - 32,26%) безвозмездно передал хозяйственный комплекс СП. Кстати, в суде представители Kelme отсутствовали. Согласно инвестдоговору, заключенному местными властями и «Марко», на этой площадке к 2018 году должно быть организовано производство не менее 1 млн пар обуви и создано не менее 270 рабочих мест.

В лучшие годы на теперь уже бывшей фабрике «Белкельме» работало гораздо больше людей. Фабрика по производству спортивной обуви была открыта в 1993 году. В проекте, который планировался еще Госкомспорта СССР, приняла участием известная испанская компания Kelme Internacional (33% акций), ставшая поставщиком кроссовок сборной Советского Союза на сеульской Олимпиаде-88. Первоначально партнерами испанцев были Национальный олимпийский комитет Беларуси и Бобруйский кожевенный комбинат. Кредит на строительство (под гарантии правительства) выделило одно из крупнейших банковских учреждений Испании Banco Bilbao Vizcaya.

Фабрику ввели в эксплуатацию в 1995 году, техническим директором «Белкельме» долгое время был испанец Луис Маэстрэ. Продукция успешно реализовывалась в Беларуси (на пике фабрика владела 7 фирменными магазинами) и в России. Также значительные объемы отгружались головной компании, которая поставляла технологии, лекала, сырье на давальческих условиях. Кризис, который настиг Kelme Internacional в 2004 году (в ее отношении была начата процедура банкротства), стал и причиной проблем у «Белкельме». Совместное предприятие в итоге не смогло погасить кредит Banco Bilbao Vizcaya, что вместо него сделало белорусское Министерство финансов.

В 2006 году из состава учредителей вышли НОК РБ и Бобруйский кожевенный завод, а вместо них владельцами совместного предприятия стали Государственное предприятие «Брестместпром» (32%) , «Беллегпром» (4%) и российская торговая компания «Ареса», выкупившая 26% акций у Бобруйского кожевенного комбината. Владельцами «Аресы» являлись белорус Дмитрий Слабко и россиянин Александр Аистов. В 2012-2013 годах у госорганов возникли претензии к «Аресе» и хождение акций «Белкельме было заблокировано Министерством финансов Беларуси.

В 2015 году 26% акций «Аресы» приобрел витебский холдинг «Марко». Новый владелец планировал перенести производство спортивной обуви из Витебска на «Белкельме», планируя нарастить производство со 100 тыс. до 1 млн пар в год. Он в итоге это и сделал, но только новой площадка называется «Вердимар», а не «Белкельме».