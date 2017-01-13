Где купить качественную сетку сварную?

Удивительно, как иногда грубый строительный материал в умелых руках превращается в яркий акцент в интерьере или экстерьере.

А ведь обычная сварная сетка может быть использована в качестве металлокаркаса для засыпного забора, камина, колодца, лавочек, лестниц, клумб и других элементов ландшафтного дизайна.

Кроме декоративной функции, сварная сетка используется в бытовом и промышленном строительстве для:

Закладки фундамента;

Армирования железобетонных конструкций;

Связки конструкций из кирпича;

Упрочнения бетонных полов и стен;

Устойчивости теплоизоляционного материала;

Улучшения качества дорожного покрытия;

Установки ограждений, заборов и ворот;

Укрепления дна бассейнов и берегов водоемов;

Создания каркасов теплиц и парников;

Ограждения вольеров и клеток животных.

Поскольку основная сфера применения сварной сетки – это строительство, ее часто называют строительной сеткой.

Сортамент сварной сетки

Сварная сетка имеет несколько ключевых характеристик, в которых стоит разобраться перед заказом: это состав, метод изготовления, размер стороны ячейки и диаметр проволоки.

Сетка сварная изготавливается из легированной, углеродистой и других видов стали методом плетения или контактной сварки. Для придания дополнительной надежности и стойкости к коррозии стальная сетка может быть оцинкована.

Размером стороны ячейки является расстояние между соседними проволоками. Сварная сетка производится с размером ячейки от 12 до 200 мм и диаметром проволоки от 0,5 до 12 мм, а поставляется плоскими картами или рулонами. Металлическая сетка с квадратными ячейками 50х50, 100х100, 150х150 может быть использована для ограждения территории и создания пергонов и габионов – металлокаркасов для засыпания камнем, а также для армирования кирпичных и железобетонных конструкций при строительстве промышленных зданий, частных домов и бытовых построек. Кроме того, существует сетка с прямоугольными и ромбическими ячейками.

В зависимости от области применения и диаметра проволоки различают два основных вида сварной сетки:

Сетка кладочная – это сварная сетка для кирпичной кладки, которая используется не только в работе с кирпичом, но и при возведении железобетонных конструкций, армировании штукатурки, заливке фундамента и межэтажных перекрытий. Для связки кирпичной кладки применяются узкие рулоны с шириной, равной толщине кирпичной стены, и диаметром 3-5 мм. Кладочная сетка размером 50х50х4 мм и 50х50х3 мм – самый ходовой товар. Сетка арматурная – это сварная сетка, в которой вместо проволоки используется арматура большего диаметра, который может достигать 12-14 мм и более. Тяжелая армирующая сетка, произведенная методом контактной сварки, применяется в строительстве дорожного покрытия, а также при возведении опор монолитных конструкций. При использовании арматуры с периодической насечкой может быть изготовлена рифленая сетка.

Металлобаза «Аксвил» – первый поставщик металлопроката в Беларуси

Выбрать и купить сварную сетку по лучшей цене бывает непросто, так как существует немало мелких производителей и розничных представителей крупных металлургических заводов. Но за содержание собственного производства и наценку дистрибьютора переплачивать приходится покупателю. Именно поэтому выгоднее сотрудничать с компанией «Аксвил» – первым поставщиком крупнейших металлургических концернов России и Украины. За счет крупных поставок и долголетнего сотрудничества металлобаза «Аксвил» имеет возможность предоставить своим клиентам самые выгодные условия покупки и доставки сетки сварной по всей Беларуси.

Металлобаза «Аксвил» предоставляет своим клиентам полный цикл услуг по консультированию, продаже, резке, гибке, отгрузке, доставке и созданию металлоконструкций по индивидуальным проектам.

Компетентное консультирование клиентов. Обратившись в компанию «Аксвил», Вы получите детальную консультацию по подбору видов металлопроката, которые полностью будут соответствовать проектно-сметной документации и вашим предпочтениям. Удобное оформление заказа. Получив консультацию онлайн, по телефону или лично, Вы можете оформить заказ на сайте в любое время или в офисе компании с понедельника по четверг с 8:00 до 18:00 (в пятницу до 17:00). Оперативная отгрузка и доставка товара. В удобное для Вас время (в том числе в праздничные и выходные дни) Ваш заказ будет доставлен на Вашу стройплощадку или любой другой адрес Беларуси. Изготовление сварной сетки под заказ. По Вашему проекту или чертежу из сварной сетки может быть изготовлена любая металлоконструкция по Вашему желанию.

Изготовление арматурных каркасов

Компания «Аксвил» предоставляет услуги по созданию арматурных каркасов и сварной сетки под заказ. Используя качественную строительную арматуру и проволоку со склада, сотрудники компании «Аксвил» принимают индивидуальные заказы и реализуют их на собственном производстве.

Арматурный каркас – это металлоконструкция, состоящая из соединенных методом контактной сварки или плетения стальных гладких и рифленых арматурных стержней. Металлокаркасы применяются при строительстве монолитных железобетонных конструкций для придания жесткости и компенсации деформирующих нагрузок.

На металлобазе «Аксвил» Вы можете не только купить качественную сварную сетку, но также заказать:

Плоские арматурные каркасы, которые используются для строительства дорожного покрытия, армирования фундаментов, полов и стен; Объемные арматурные каркасы, которые используются в качестве основы для несущих конструкций, колонн и перекрытий; Готовые заборы и ворота, которые используются для ограждения территории участка или вольера для птиц и животных; Готовые клетки для животных, которые используются на фермах и в приусадебном хозяйстве.

Скидки и акции для каждого клиента

На металлобазе «Аксвил» ценят каждого клиента, именно поэтому программа лояльности компании предусматривает различные акции и скидки.

Самые выгодные цены на весь сортамент металлопроката предоставляются оптовым покупателям. Конкурентные расценки на металлопрокат предлагаются и при покупке металлопроката в розницу.

на весь сортамент металлопроката предоставляются оптовым покупателям. Конкурентные расценки на металлопрокат предлагаются и при покупке металлопроката в розницу. Рассрочка без справок и поручителей предоставляется на заказ до 5 000 деноминированных рублей сроком до 5 месяцев. Оформить рассрочку можно, не выходя из дома.

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