«Белавиа» списала Boeing, пострадавший во время прошлогоднего урагана
Компании
ЕЖЕДНЕВНИК,
09 января 2017
АА
Как подтвердили «Ежедневнику» в офисе национального авиаперевозчика, пострадавший во время разгула стихии в аэропорту «Минск» в июле 2016 года лайнер Boeing 737-300 выведен из эксплуатации.
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Напомним, что всего в ходе урагана, пронесшегося над Минском 13 июля, пострадало 8 лайнеров, базировавшихся тогда в национальном аэропорту. Один самолет разорвало, серьезным стало столкновение Boeing 737-300, использовавшегося на чартерных перевозках пессажиров на Крит, с грузовым самолетом Ан-12, принадлежавшим частной авиакомпании «Руби Стар».
« Мы сейчас вместе со специалистами «Боинга» и страховыми фирмами изучаем вопрос, пока не определили в полной мере характер повреждений. Я скажу, что вопрос сейчас стоит так: 50 на 50 будем мы его восстанавливать, или придется списать. Станет ясно, когда специалисты «Боинга» детально все изучат. Может быть, повреждения окажутся настолько серьезные, что дороже будет их устранить», - прокомментировал TUT.BY через некоторое время ситуацию с повреждением борта глава «Белавиа» Анатолий Гусаров.
Как оказалось, восстанавливать 20-летний Boeing 737-300, который находится в парке «Белавиа» с 2009 года, дорого.
Второй участник столкновения, как рассказали «Ежедневнику» источники, грузовой самолет Ан- 12 также списан.
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