Бывший гигант литовской промышленности завод "Гражтай" может стать достоянием Беларуси
Компании
09 января 2017
АА
Бывший гигант литовской промышленности (завод "Гражтай") за долги может быть отдан "Минскому тракторному заводу".
фото: gramis.ru
Об этом сообщает корреспондент BALTNEWS.lt со ссылкой на местные СМИ.
Последний в своём роде завод свёрл в странах Балтии пал под тяжестью судебных приставов. Окружной суд Вильнюса постановил, что бывший гигант литовской промышленности, завод "Гражтай" (Grąžtai) за долги (5,9 млн. евро) может быть отдан "Минскому тракторному заводу".
Сообщается, что акции завода свёрл оцениваются в 2,4 млн евро и принадлежат компании "Džeiranai". В 2015 году деятельность завода была полностью перенесена из Вильнюса в провинциальный городок Расейняй.
Нужно заметить, что Вильнюсский завод свёрл был основан в 1957 году, и вёл производство сразу в семи цехах. В 2014 году годовой оборот завода составлял 0,8 млн евро, а уже в 2015 упал до 5 тысяч евро в год.
УСК по Могилевской области окончено расследование уголовного дела в отношении бывшего ведущего инженера филиала «Бобруйский» ОАО «Бабушкина крынка», обвиняемого в совершении ряда коррупционных преступлений.
Как автоперевозчики проложили путь в Европу, кто заново создал «олимпийку» и кто стал первопроходцем на рынке авиаперевозок и такси - история транспортной отрасли Беларуси, подготовленная EJ.BY и его генпартнером МТБанком.
В конце прошлой недели Верховный суд Литвы вынес решение о том, что тянущееся второй год дело Maxima vs Mart Inn будет рассматриваться в литовском суде. Претензии Maxima к основателям владельцам Mart Inn составляют свыше 300 млн евро.
Одна из самых амбициозных строек Минска фактически заморожена. Официально - по причине отсутствия финансирования. Неофициально - из-за дефектов фундамента, которые не позволяют возводить на нем такое высотное здание.
РУП «Управляющая компания холдинга «Белавтодор» преобразовано в открытое акционерное общество. Статус ОАО создает холдингу новые возможности в применении организационных и финансовых инструментов поддержки и развития его экспортной деятельности.
По результатам надзора за деятельностью открытого акционерного страхового общества «Пенсионные гарантии» на страховом рынке Беларуси Министерство финансов приостановило действие лицензии указанной организации.
Коллегия по делам интеллектуальной собственности Верховного суда отказала в удовлетворении жалобы ОАО "Лидское пиво" на решение МАРТ об отсутствии факта недобросовестной конкуренции в действиях ООО "Содастрим Рус" и ООО "Маркетинг-Центр".
Накануне Нового года сербский олигарх Боголюб Карич, который реализует несколько крупных строительных проектов в Минске, прибыл в Белград. Это произошло спустя 11 лет после того, как в отношении него на родине было возбуждено уголовное дело.
Управляющий по делу о банкротстве известного производителя нижнего белья и трикотажа ООО «Серж», выставил на продажу имущество должника. Всего на продажу выставлено 80 лотов общей стоимостью более 5,6 млн рублей.
Постановлением Совета министров от 28 декабря 2016 года №1100 увеличена предельная сумма возмещения ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания" процентов по кредитам в 2016 году.
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.