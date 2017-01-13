Производство садовых домиков в Беларуси увеличат в два раза в 2018 году
Компании
09 января 2017
АА
В концерне "Беллесбумпром" рассказали детали о "важнейшем инвестиционном проекте".
фото: belta.by
Проект "Создание нового производства садового домостроения с модернизацией действующих мощностей", реализуемый ОАО "Стройдетали", постановлением Совмина №1 от 3 января определен как важнейший инвестиционный проект в деревообработке.
При реализации всех предусмотренных мероприятий объем производства садовых домокомплектов возрастет с 432 единиц на сумму 1,26 млн рублей в 2017 году до 864 штук на 2,52 млн рублейв 2018-м, сообщает БЕЛТА.
Целью данного проекта является развитие деревообрабатывающего производства, обеспечивающего углубленную переработку, комплексное и рациональное использование древесины, использование имеющегося ресурсного и кадрового потенциала ОАО "Стройдетали" для освоения выпуска новой конкурентоспособной экспортно ориентированной продукции. "Во время реализации инвестпроекта планируется получение в аренду участков леса для заготовки древесины для оптимизации производственных издержек", - подчеркнули в "Беллесбумпроме".
На финансирование капитальных затрат ОАО "Стройдетали" не планирует привлекать заемные средства и не претендует на оказание господдержки. Все инвестиционные затраты (1,27 млн рублей) будут профинансированы за счет собственных средств предприятия. "Для осуществления проекта "Стройдеталям" потребуется увеличить объемы потребления древесного сырья. В 2017 году - примерно до 50 тыс. куб. м, в 2018-м еще больше. Статус важнейшего инвестпроекта дает предприятию право на заключение договоров аренды участков лесного фонда для самостоятельной заготовки древесины, необходимой для осуществления проекта, что является гарантом бесперебойного обеспечения сырьем и стабильности в цене входящего сырья", - констатировали в концерне.
ОАО "Стройдетали" входит в состав концерна "Беллесбумпром", является многоотраслевым предприятием, имеющим лесозаготовки, лесопиление, производство продукции деревообработки. Предприятие является экспортно ориентированным, реализует за рубеж садовые и дачные домики из профилированного бруса, гаражи из профилированного бруса, окна, дверные комплекты, ворота для домиков и гаражей, пиломатериал, топливные брикеты. На внутреннем рынке предприятие продает двери.
УСК по Могилевской области окончено расследование уголовного дела в отношении бывшего ведущего инженера филиала «Бобруйский» ОАО «Бабушкина крынка», обвиняемого в совершении ряда коррупционных преступлений.
Как автоперевозчики проложили путь в Европу, кто заново создал «олимпийку» и кто стал первопроходцем на рынке авиаперевозок и такси - история транспортной отрасли Беларуси, подготовленная EJ.BY и его генпартнером МТБанком.
В конце прошлой недели Верховный суд Литвы вынес решение о том, что тянущееся второй год дело Maxima vs Mart Inn будет рассматриваться в литовском суде. Претензии Maxima к основателям владельцам Mart Inn составляют свыше 300 млн евро.
Одна из самых амбициозных строек Минска фактически заморожена. Официально - по причине отсутствия финансирования. Неофициально - из-за дефектов фундамента, которые не позволяют возводить на нем такое высотное здание.
РУП «Управляющая компания холдинга «Белавтодор» преобразовано в открытое акционерное общество. Статус ОАО создает холдингу новые возможности в применении организационных и финансовых инструментов поддержки и развития его экспортной деятельности.
По результатам надзора за деятельностью открытого акционерного страхового общества «Пенсионные гарантии» на страховом рынке Беларуси Министерство финансов приостановило действие лицензии указанной организации.
Коллегия по делам интеллектуальной собственности Верховного суда отказала в удовлетворении жалобы ОАО "Лидское пиво" на решение МАРТ об отсутствии факта недобросовестной конкуренции в действиях ООО "Содастрим Рус" и ООО "Маркетинг-Центр".
Накануне Нового года сербский олигарх Боголюб Карич, который реализует несколько крупных строительных проектов в Минске, прибыл в Белград. Это произошло спустя 11 лет после того, как в отношении него на родине было возбуждено уголовное дело.
Управляющий по делу о банкротстве известного производителя нижнего белья и трикотажа ООО «Серж», выставил на продажу имущество должника. Всего на продажу выставлено 80 лотов общей стоимостью более 5,6 млн рублей.
Постановлением Совета министров от 28 декабря 2016 года №1100 увеличена предельная сумма возмещения ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания" процентов по кредитам в 2016 году.
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.