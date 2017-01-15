МАРТ установил факт недобросовестной конкуренции со стороны ЗАО "Пожтехника"

Как сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли, выразившихся в необоснованном отказе организациям-конкурентам, осуществляющим деятельность по техническому обслуживанию огнетушителей марок «МИГ» и «ИНЕЙ», в предоставлении инструкций по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей, а также распространении информации об отсутствии права иных организаций осуществлять техническое обслуживание огнетушителей указанных марок.

Таким образом, ЗАО «Пожтехника» нарушен запрет, установленный подпунктами 1.4, 1.7 пункта 1 статьи 16 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции».

Антимонопольным органом принято и направлено в Экономический суд Витебской области постановление о привлечении к административной ответственности и наложении штрафа как на ЗАО «Пожтехника», так и на генерального директора данной организации. Экономическим судом Витебской области признан факт осуществления недобросовестной конкуренции в действиях ЗАО «Пожтехника» и его генерального директора.