«БелАЗ» поставит в Египет пять самосвалов на 1 млн. долларов

Об этом сообщил заместитель генерального директора по маркетинговой и экспортной политике - директор маркетинг-центра предприятия Константин Рыльцов во время белорусско-египетского делового форума.

"Переговоры были тяжелые, но на форуме удалось все-таки достигнуть соглашения и подписать контракт на поставку для египетского рынка пяти машин грузоподъемностью 45 т на общую сумму более 1 млн долларов", - рассказал Константин Рыльцов.

По его словам, данная поставка будет осуществлена до конца 2017 года.