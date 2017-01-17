«БелАЗ» поставит в Египет пять самосвалов на 1 млн. долларов
Компании
16 января 2017
АА
Об этом сообщил заместитель генерального директора по маркетинговой и экспортной политике - директор маркетинг-центра предприятия Константин Рыльцов во время белорусско-египетского делового форума.
"Переговоры были тяжелые, но на форуме удалось все-таки достигнуть соглашения и подписать контракт на поставку для египетского рынка пяти машин грузоподъемностью 45 т на общую сумму более 1 млн долларов", - рассказал Константин Рыльцов.
По его словам, данная поставка будет осуществлена до конца 2017 года.
"Прорабатывается подписание еще нескольких соглашений. Думаю, что этот вопрос должен решиться в течение двух-трех месяцев", - считает заместитель генерального директора. Константин Рыльцов отметил, что египетский рынок очень перспективный и предприятие сейчас активно работает в этом направлении, пишет БЕЛТА.
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