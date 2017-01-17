Белорусские машиностроители локализуют производство в Китае
Компании
16 января 2017
АА
МТЗ собирается создать сборочное производство с Zoomlion.
фото: gredx.ru
Министр промышленности Виталий Вовк в интервью БЕЛТА рассказал о перспективах сотрудничества белорусских гигантов машиностроения с китайскими партнерами.
По его словам уже несколько лет работают сборочные производства комбайнов в Китае. В сентябре 2015 года в провинции Хэбэй создано СП "Чунцинское предприятие сельхозмашиностроения Цзуншень-Гомель", где собираются початкоуборочные, кормоуборочные и зерноуборочные комбайны.
МТЗ будет собирать трактора на базе мощностей компании Zoomion. На первом этапе в Китай поставят несколько образцов тракторов (150 и 210 л.с.) для тестирования и определения этапов по созданию сборочного производства в КНР.
В августе 2016 года МТЗ подписал меморандум о намерениях с корпорацией Sinomach, в том числе по вопросу локализации продукции Минского тракторного завода совместно с компанией YTO в области производства современного сельскохозяйственного оборудования и тракторов большой мощности (от 350 л.с. и выше).
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