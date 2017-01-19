Минфин аннулировал действие лицензии ОАСО "Пенсионные гарантии"
Компании
ЕЖЕДНЕВНИК,
18 января 2017
АА
По результатам надзора за деятельностью страховых организаций на страховом рынке Беларусь Министерство финансов лишило лицензии ОАСО "Пенсионные гарантии".
Как сообщил пресс-служба Минфина, в ходе проводимых Министерством финансов контрольных мероприятий в отношении открытого акционерного страхового общества «Пенсионные гарантии» были выявлены нарушения требований законодательства о страховании, выразившиеся в превышении норматива расходов на ведение дела.
В связи с неустранением в установленный требованием (предписанием) срок выявленных нарушений, Министерством финансов было принято решение о приостановлении на период с 11.01.2017 по 16.01.2017 действия выданного открытому акционерному страховому обществу «Пенсионные гарантии» специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности.
В период приостановления действия специального разрешения (лицензии) ОАСО «Пенсионные гарантии» не устранило выявленные нарушения законодательства о страховании.
В этой связи Министерством финансов в соответствии с нормами действующего законодательства принято решение о прекращении действия специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности №02200/13-00004, выданного открытому акционерному страховому обществу «Пенсионные гарантии» с 17 января 2017 года.
Согласно нормам Положения о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденного Указом президента от 1 сентября 2010 г. № 450 «О лицензировании отдельных видов деятельности», ОАСО «Пенсионные гарантии» обязано передать обязательства по ранее заключенным им договорам добровольного страхования другой страховой организации либо произвести расторжение таких договоров (за исключением случаев возникновения обязательств по осуществлению страховых выплат) и возвратить страхователю часть страхового взноса в соответствии с условиями правил добровольного страхования, на которых они были заключены. При этом страховая организация должна исполнить обязательства по осуществлению страховых выплат, возникшие до расторжения договоров добровольного страхования.
По решению Министерства финансов право на принятие обязательств ОАСО «Пенсионные гарантии» по ранее заключенным им договорам добровольного страхования предоставлено Республиканскому дочернему унитарному страховому предприятию «Стравита».
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