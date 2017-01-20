«Безналоговый» не рай: кто из иностранных инвесторов не платит в белорусскую казну
Компании
ЕЖЕДНЕВНИК,
19 января 2017
АА
Министерство по налогам и сборам обнародовало перечень компаний, которые с прошлого года остались должны в белорусский бюджет.
Как изучил «черные списки» «Ежедневник», в них оказалось немало компаний с иностранными инвестициями.
Одно из самых известных – это немецкое торговое и сельскохозяйственное общество «Штотц Агро-Сервис», работающее в Смолевичском районе. Компания «прописалась» в «черном списке» Минской области, хотя совсем недавно была примером, как выгодно иностранцам инвестировать в белорусский АПК.
Также немецкие корни имеет застройщик «РМ Инвестмент». Это девелоперская структура, которую создало семейство Маллеров, для строительства многофункционального центра по проспекту Дзержинского. Стройка, расположенная возле отеля Renaissance, затихла больше чем два года назад.
Проходящая по «брестскому списку» компания «Белтерминал ТЛЦ» сейчас частично принадлежит польским железным дорогам PKP Cargo, которые выкупили ее у чешской группы Advanced World Transit. Чехи инвестировали в этот проект в конце 2000-х годов, намереваясь создать крупный транспортно-логистический центр на базе бывшего советского военного пункта перевалки грузов с широкой колеи на стефенсоновскую.
В «завсегдатаев» «черных списков» превратились итальянская компания «БелАгрокультура» и болгарская «Налибоки-Неман», о которых «Ежедневник» уже писал.
Также в числе должников бюджета в новый год вступили турецкие компании «Минселко» и «Даниш-Бетон». Первая является владельцем развлекательного комплекса «Журавинка», вторая производила в Логойском районе строительные материалы.
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