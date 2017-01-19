Управделами президента активно осваивает фармрынок
Компании
19 января 2017
АА
На базе туроператора «ЦентрКурорт» образован филиал «ЛекоЦентр».
фото: vitbichi.by
Управление делами президента (УДП) в последнее время активно развивает фармацевтический бизнес. Эта сфера деятельности была в поле зрения УДП и раньше, но сейчас выведена в отдельное подразделение, свидетельствует сайт УДП, пишет TUT.BY.
На базе туроператора «ЦентрКурорт» образован филиал «ЛекоЦентр». Его основными видами деятельности является оптовая и розничная торговля лекарствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами (косметическими, парфюмерными товарами, детским ассортиментом и средствами гигиены). Оптовое подразделение филиала закупает препараты белорусского и импортного производства (Европа, США, Россия).
В настоящее время торговая структура филиала «ЛекоЦентр» состоит из аптечного склада и 21 аптеки различной категории. Большая их часть базируется в Минске.
Лицензия на право осуществления фармацевтической деятельности была выдана УДП еще в 2004 году. Но раньше аптеки были на территории оздоровительных комплексов, санаториев, отелей, которые входят в систему УДП. Сейчас много аптек базируется в торговых центрах.
«ЛекоЦентр» еще не входит в число 10 крупнейших аптечных сетей Беларуси. Но потенциал и ресурс для этого у них, конечно, есть, сказал участник рынка.
По словам информированного собеседника, уже более года ведется структурирование бизнесов такого разнопрофильного холдинга, как УДП. «То, что раньше казалось побочным звеном, сейчас получает новый импульс для развития. То, что было слишком громоздким, наоборот, консолидируется. В принципе, нормальные бизнес-процессы. В свое время [глава Сбербанка России Герман] Греф поставил задачу „научить слона (то есть доверенный ему крупнейший госбанк РФ) танцевать“. Примерно такая же задача стоит перед [управляющим делами президента Виктором] Шейманом», — сказал источник.
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков встретился с владельцем группы компаний "Кроноспан" Питером Кайндлом. Стороны высказали удовлетворение взаимным сотрудничеством и договорились о дополнительных инвестициях.
Сколько продержался первый и последний министр-бизнесмен, почему «Белавиа» сделала крен на Запад, куда мигрировали автоперевозчики – продолжение истории транспорта Беларуси, подготовленной EJ.BY и его партнером МТБанком.
УСК по Могилевской области окончено расследование уголовного дела в отношении бывшего ведущего инженера филиала «Бобруйский» ОАО «Бабушкина крынка», обвиняемого в совершении ряда коррупционных преступлений.
Как автоперевозчики проложили путь в Европу, кто заново создал «олимпийку» и кто стал первопроходцем на рынке авиаперевозок и такси - история транспортной отрасли Беларуси, подготовленная EJ.BY и его генпартнером МТБанком.
В конце прошлой недели Верховный суд Литвы вынес решение о том, что тянущееся второй год дело Maxima vs Mart Inn будет рассматриваться в литовском суде. Претензии Maxima к основателям владельцам Mart Inn составляют свыше 300 млн евро.
Одна из самых амбициозных строек Минска фактически заморожена. Официально - по причине отсутствия финансирования. Неофициально - из-за дефектов фундамента, которые не позволяют возводить на нем такое высотное здание.
За минувший 2016 год интерес инвесторов к белорусскому здравоохранению упал вдвое в сравнении с 2015 годом. Падение ярко выразилось как в количестве сделок по приобретению помещений здравоохранения, так и в их целях.
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.