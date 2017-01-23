Брестский мясокомбинат оштрафован за недобросовестную конкуренцию

Постановлением суда от 11 января 2017 года предприятие признано виновным в недобросовестной конкуренции, сообщается на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Штраф также получило ответственное должностное лицо предприятия – в размере 460 рублей (20 базовых).

Проблема связана с приобретением и использованием прав на товарный знак «От бабушки». Антимонопольный орган признал эти действия недобросовестной конкуренцией

Недобросовестными были признаны действия ОАО «Брестский мясокомбинат» по регистрации в патентном органе указанного товарного знака в отношении колбасных изделий, мясных продуктов. Недобросовестной названа также торговля такими товарами запрет на использование товарного знака «От бабушки» в названии колбасных изделий других производителей.

В МАРТ напомнили, что в 2006 году ООО «Викос» разработало и утвердило по согласованию с заместителем главного государственного санитарного врача сборник рецептур на колбасные изделия, включающий рецептуру на колбасу сыровяленую под названием «От бабушки». В этой связи колбасу «От бабушки» по указанной рецептуре могут производить любые хозяйствующие субъекты, которым она передана в установленном порядке.

Так, производство и реализацию колбасных изделий под этим названием осуществляют ОАО «Минский мясокомбинат», ОАО «Брестский мясокомбинат», ООО «Велес-Мит», ООО «Викос» и другие.

«Таким образом, попытка ОАО „Брестский мясокомбинат“ воспрепятствовать деятельности добросовестных производителей колбасных изделий под общеизвестным названием, пользующихся устойчивым спросом у потребителей, путем манипулирования правом собственности на товарный знак не увенчалась успехом», — пояснили в МАРТ.

В экономическом суде Брестской области TUT.BY сообщили, что ОАО «Брестский мясокомбинат» подал жалобу на постановление в Верховный суд.

В ОАО «Брестский мясокомбинат» комментировать ситуацию до решения суда отказались.