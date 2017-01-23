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Брестский мясокомбинат оштрафован за недобросовестную конкуренцию

Компании

23 января 2017

АА

Экономический суд Брестской области обязал ОАО «Брестский мясокомбинат» оплатить 9,2 тысячи рублей (400 базовых величин) штрафа.

Брестский мясокомбинат оштрафован за недобросовестную конкуренцию

фото: brest.all.biz

Постановлением суда от 11 января 2017 года предприятие признано виновным в недобросовестной конкуренции, сообщается на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

Штраф также получило ответственное должностное лицо предприятия – в размере 460 рублей (20 базовых).

Проблема связана с приобретением и использованием прав на товарный знак «От бабушки». Антимонопольный орган признал эти действия недобросовестной конкуренцией

Недобросовестными были признаны действия ОАО «Брестский мясокомбинат» по регистрации в патентном органе указанного товарного знака в отношении колбасных изделий, мясных продуктов.  Недобросовестной названа также торговля такими товарами запрет на использование товарного знака «От бабушки» в названии колбасных изделий других производителей.

В МАРТ напомнили, что в 2006 году ООО «Викос» разработало и утвердило по согласованию с заместителем главного государственного санитарного врача сборник рецептур на колбасные изделия, включающий рецептуру на колбасу сыровяленую под названием «От бабушки». В этой связи колбасу «От бабушки» по указанной рецептуре могут производить любые хозяйствующие субъекты, которым она передана в установленном порядке.

Так, производство и реализацию колбасных изделий под этим названием осуществляют ОАО «Минский мясокомбинат», ОАО «Брестский мясокомбинат», ООО «Велес-Мит», ООО «Викос» и другие.

«Таким образом, попытка ОАО „Брестский мясокомбинат“ воспрепятствовать деятельности добросовестных производителей колбасных изделий под общеизвестным названием, пользующихся устойчивым спросом у потребителей, путем манипулирования правом собственности на товарный знак не увенчалась успехом», — пояснили в МАРТ.
В экономическом суде Брестской области TUT.BY сообщили, что ОАО «Брестский мясокомбинат» подал жалобу на постановление в Верховный суд.

В ОАО «Брестский мясокомбинат» комментировать ситуацию до решения суда отказались.

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