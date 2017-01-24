Институт машиностроения НАН собирается выпускать машины для уборки
Компании
23 января 2017
АА
Серийный выпуск уличных малогабаритных коммунальных машин обещают наладить в Беларуси с конца 2018 года.
Разработал машину Республиканский компьютерный центр машиностроительного профиля Объединенного института машиностроения Национальной академии наук. Об этом сообщил руководитель проекта Игорь Лыгач, передает БЕЛТА.
Вакуумная подметально-уборочная и солераспределительная машина предназначена для уборки труднодоступных для большой техники мест - тротуаров, парков, скверов, парковок.
"В конце 2017 года будет создан опытный образец, который в следующем году пройдет эксплуатационные испытания в коммунальных службах города. Затем, при необходимости, мы доработаем машину по результатам испытаний, и уже с конца 2018-го планируется начать серийный выпуск", - рассказал Игорь Лыгач. По его словам, ранее в Беларуси подобная техника не производилась.
Согласно оценке специалистов, в стране требуется несколько сотен малогабаритных вакуумных машин: для Минска, областных и районных центров. Также планируется выйти на международный рынок.
"Фирма, которая будет заниматься выпуском машины, уже сейчас прорабатывает рынки сбыта. Начнем с России, затем будем продавать технику в страны дальнего зарубежья. Мы планируем, что около 60% от общего числа выпускаемых машин пойдет на экспорт", - отметил руководитель проекта.
Машина будет небольших габаритов: не более 1,3 м в ширину, до 2 м в высоту и около 4 м в длину. Основные ее преимущества - высокая маневренность, мобильность и возможность круглогодичной механизированной уборки и обслуживания объектов городской инфраструктуры.
На первом этапе мы будем ставить итальянский двигатель, но планируем локализовать производство в Беларуси. Для этого мы уже сделали запрос на Минский моторный завод, который разрабатывает двигатели и под малогабаритную технику", - добавил Игорь Лыгач.
По его словам, дизайну машины было уделено особое внимание. "Но наш продукт еще не запатентован, поэтому окончательный вид машины мы продемонстрируем позже", - пояснил он. Разработка заняла 3-е место в номинации "Лучший инновационный проект" республиканского конкурса инновационных проектов 2016 года.
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