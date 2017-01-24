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Институт машиностроения НАН собирается выпускать машины для уборки

Компании

23 января 2017

АА

Серийный выпуск уличных малогабаритных коммунальных машин обещают наладить в Беларуси с конца 2018 года.

Институт машиностроения НАН собирается выпускать машины для уборки

Разработал машину Республиканский компьютерный центр машиностроительного профиля Объединенного института машиностроения Национальной академии наук. Об этом сообщил руководитель проекта Игорь Лыгач, передает БЕЛТА.

Вакуумная подметально-уборочная и солераспределительная машина предназначена для уборки труднодоступных для большой техники мест - тротуаров, парков, скверов, парковок.

"В конце 2017 года будет создан опытный образец, который в следующем году пройдет эксплуатационные испытания в коммунальных службах города. Затем, при необходимости, мы доработаем машину по результатам испытаний, и уже с конца 2018-го планируется начать серийный выпуск", - рассказал Игорь Лыгач. По его словам, ранее в Беларуси подобная техника не производилась.

Согласно оценке специалистов, в стране требуется несколько сотен малогабаритных вакуумных машин: для Минска, областных и районных центров. Также планируется выйти на международный рынок.

"Фирма, которая будет заниматься выпуском машины, уже сейчас прорабатывает рынки сбыта. Начнем с России, затем будем продавать технику в страны дальнего зарубежья. Мы планируем, что около 60% от общего числа выпускаемых машин пойдет на экспорт", - отметил руководитель проекта.

Машина будет небольших габаритов: не более 1,3 м в ширину, до 2 м в высоту и около 4 м в длину. Основные ее преимущества - высокая маневренность, мобильность и возможность круглогодичной механизированной уборки и обслуживания объектов городской инфраструктуры.

На первом этапе мы будем ставить итальянский двигатель, но планируем локализовать производство в Беларуси. Для этого мы уже сделали запрос на Минский моторный завод, который разрабатывает двигатели и под малогабаритную технику", - добавил Игорь Лыгач.

По его словам, дизайну машины было уделено особое внимание. "Но наш продукт еще не запатентован, поэтому окончательный вид машины мы продемонстрируем позже", - пояснил он. Разработка заняла 3-е место в номинации "Лучший инновационный проект" республиканского конкурса инновационных проектов 2016 года.

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