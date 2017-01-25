"Белоруснефть" в 2017 году увеличит добычу нефти в стране
Компании
24 января 2017
АА
"Белоруснефть" в 2017 году увеличит добычу нефти в стране до 1,65 млн т.
фото: poli.ru
Запланированный прирост составит более 5 тыс. т, пишет БЕЛТА. Факт планируемого увеличения добычи нефти является значимым, поскольку абсолютное большинство месторождений в Беларуси находятся на завершающих стадиях разработки. К тому же еще 10 лет назад все прогнозы по добыче нефти в республике сводились к тому, что она будет ежегодно снижаться.
Особое внимание планируется уделить обеспечению прироста запасов нефти промышленных категорий, в том числе за счет доразведки месторождений, поисково-разведочного бурения, увеличения коэффициента извлечения нефти. В частности, продолжится исследование запасов углеводородов на открытом в 2016 году Угольском месторождении, где с поисковой скважины с глубиной 5 218 м при освоении семилукского горизонта получен приток нефти с газом дебитом около 39,5 т в сутки. Продолжатся в целом планомерные геологоразведочные работы для воспроизводства минерально-сырьевой базы в Беларуси.
Максимальный уровень добычи нефти "Белоруснефтью" достигнут в 1975 году - почти 8 млн т. За счет больших темпов отбора, ухудшения структуры запасов (основные месторождения вступили в заключительную стадию разработки) с 1976 года добыча нефти в республике резко снижается и в 1997 году достигает уровня 1,82 млн т.
Зачем «Беларуськалий» купил терминал, какой день стал «черным» для белорусской авиации, как возили венесуэльскую нефть и почему обанкротился бизнес Довнара – еще одна часть истории отрасли в проекте EJ.BY и его партнера МТБанка.
ОАО «Знамя индустриализации», занимающееся изготовлением мужской, женской и детской одежды, в конце 2016 года открыло производственный цех в городе Барань Оршанского района и планирует расширять сеть филиалов в других регионах Витебщины.
Экономический суд Минска удовлетворил заявление немецкой компании Pharma Garant и начал дело об экономической несостоятельности одного из бизнесов известного фармацевта Николая Небышинца – «Белмедпресс».
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков встретился с владельцем группы компаний "Кроноспан" Питером Кайндлом. Стороны высказали удовлетворение взаимным сотрудничеством и договорились о дополнительных инвестициях.
Предусмотрена замена льготного кредитования жилищного строительства граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, кредитованием на рыночных условиях с адресной государственной поддержкой таких лиц за счет бюджетных средств.
Лидия Ермошина вновь официально назначена председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов с последующим согласованием ее назначения с Советом Республики Национального собрания.