Stadler поставит десять поездов для столичного метро
Компании
24 января 2017
АА
ЗАО "Штадлер Минск" подписало договор с Минским метрополитеном о поставке поездов. Ожидается, что 10 составов будут поставлены в течение четырех лет с конца 2018 года.
фото: sb.by
«Есть открытая информация о том, что мы выиграли тендер. На днях был подписан договор с метрополитеном на поставки поездов. Это факт, я пока не буду раскрывать деталей, мы о них сообщим позже. Это будет длинный период: с конца 2018 на следующие четыре года», – рассказал директор завода Филипп Бруннер.
По его словам, при производстве поездов для метро компания готова сотрудничать с холдингом "Белкоммунмаш", пишет sb.by.
Сейчас некоторые элементы кузова белорусский производитель поставляет на "Штадлер Минск" для их российского заказа - трамваев серии "Метелица", которые отправятся в Санкт-Петербург. По такой же схеме возможно сотрудничество и при реализации заказа для Минского метрополитена.
В пресс-службе метрополитена не стали раскрывать подробности договора.
«Пока мы можем только подтвердить, что компания "Штадлер Минск" стала победителем тендера на поставку поездов для метрополитена. Других подробностей раскрывать не будем», – заявил пресс-секретарь организации Андрей Кузьмин.
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