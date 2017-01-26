Кто в Беларуси помог Польше cтать чистым экспортером инвестиций?
Компании
ЕЖЕДНЕВНИК,
25 января 2017
АА
Польская экономика в 2015 году впервые за 25 лет стала чистым экспортером капитала. В число значимых проектов, которые позволили случиться «чуду на Висле», фигурирует и один из проектов в Беларуси.
pb.pl
Согласно данным польского Министерства развития, на которые ссылается издание Puls Biznesu, в 2015 году польские компании инвестировали за рубежом 10,7 млрд злотых. В отчете, подготовленном ведомством, отмечены более 40 компаний, которые инвестировали в Беларуси, Болгарии, Хорватии, Чехии, на Филиппинах, в Греции, Индии, Индонезии, Израиле, Казахстане, Малайзии, Нидерландах, Германии, Португалии, Южной Африки, Румынии, Швейцарии, Турции, Украине, США, Узбекистане и Италии. Всего польские инвесторы вложили деньги в 47 странах мира.
По данным ведомства, наиболее активны были польские инвесторы в США (6 проектов), а также в Малайзии и Индонезии (по 5). В США зарегистрирована самая крупная польская инвестиция: PKN Orlen купилаза 125 млн долларов компанию FX Energy, имеющую нефтяные активы в США и Польше. Также активом на территории США приросла крупная оружейная фирма Польши – Fabrika broni Luchnik-Radom.
Серьезный интерес у польских инвесторов вызывает Юго-Восточная Азия. В Индонезии польские бизнесмены вкладывают деньги в туристическую сферу, горную промышленность и производство мяса птицы, в Малайзии – в IT-сектор, в логистику и другие направления.
Высок интерес польских инвесторов в Германии, где зафиксировано 4 инвестиционных проекта, в том числе, с участием таких лидеров польской экономики, как PGNiG, PKO BP и Lotos Kolej. По 3 проекта выделены Министверством развития в Нидерландах и Казахстане. В экономику партнера Беларуси по ЕАЭС в 2015 году начали инвестировать машиностроительный холдинг Pronar, производитель дизель-генераторных установок EPS System и крупнейший польский производитель мяса птицы Konspol.
Что касается Беларуси, то самой значимой инвестицией в 2015 году (и за не менее чем пять предыдущих лет) стало создание польской мебельной компанией COM40 подразделения в Гомеле – на территории СЭЗ «Гомель-Ратон». COM40 специализируется на выпуске мягкой мебели и матрасов, в ее структуре работает около 3 тыс. человек, продукция реализуется, в том числе, для IKEA. С прошлого года белорусская «дочка» COM40 – «Делком40» - набирает персонал (около 40 человек) для первой очереди фабрики. В ее рамках будет осуществляться раскройка обивочных тканей для «материнского бизнеса», с течением времени планируется создать полное швейное производство с рынками сбыта в Беларуси и России.
Крупнейшие инвестиционные проекты, реализуемые в настоящее время на территории Беларуси польским капиталом, это «Идея Банк» Лешека Чарнецкого, мебельная фабрика BRW Тадеуша Хмеля, мясоперерабатывющая фабрика «Инко-Фуд» Кшиштофа Михала Стемпеня, производители строительных материалов «Тайфун» (группа Atlas) и «Снежка-Бел» (Sniezka).
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