Партнер МТЗ в Египте раскрыл подробности совместного проекта
Компании
ЕЖЕДНЕВНИК,
25 января 2017
АА
Совместное тракторосборочное производство, открытое в Александрии во время пребывания в Египте Александра Лукашенко, будет производить 2 тыс. тракторов в год.
belta.by
Владелец компании MM Group Industrial & International Trade Халед Гамаль Элдин Махмуд, который выступает партнером МТЗ в этом проекте, уточнил в комментарии Daily News Egypt, что в случае необходимости мощности могут быть увеличены в два раза.
Локализация производства составит 45% (египетское участие в комплектации техники), на предприятии будут собираться трактора мощностью 20-120 лошадиных сил под двумя брендами – Belarus и Solis.
О тракторном будущем своего проекта бизнесмен рассказал накануне возможного выхода бизнеса на Египетскую фондовую биржу (EGX). Халед Гамаль Элдин Махмуд рассчитывает разместить при проведении IPO 25% акций компании. Деньги ему необходимы для расширения бизнеса.
MM Group Industrial & International – это холдинговая структура, в которую входят 24 компании. Они занимаются реализацией продукцией Samsung и Vodafone через 34 розничных магазина, а также продают автомобили класса люкс - Jaguar, Ferrari, Maserati, Land Rover, Bentley, Polaris, Victory and Ducati. Группе принадлежат сервисный центр в городе Рамазан и производство по переработке рисовой соломы.
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