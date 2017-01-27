«Высокую готовность» стать резидентами «Великого камня» имеют 10 компаний
Компании
26 января 2017
АА
Количество резидентов Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" в 2017 году планируется увеличить минимум вдвое.
фото: zautra.by
Такие планы озвучил сегодня глава ГУ "Администрация Китайско-белорусского индустриального парка "Индустриальный парк "Великий камень" Александр Ярошенко во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.
"Задача на 2017 год - минимум удвоить количество резидентов. Максимум, к чему нужно стремиться, - это утроение. Если мы это реализуем, это должно принести в страну не менее 100 млн долларов инвестиций", - отметил Александр Ярошенко. Также он рассказал, что Администрация президента заключила с потенциальными инвесторами около 50 соглашений о намерении. "Но понятно, что это трансформируемая цифра, потому что жизнь не стоит на месте, экономика даже у этих предприятий - потенциальных инвесторов - меняется, и, соответственно, меняются запросы и отношение к вступлению в наш парк. Мы здесь не зацикливаемся, что 50 заключили и 50 должны стать резидентами", - пояснил Александр Ярошенко. При этом он подчеркнул, что около десяти компаний имеют высокую степень готовности стать резидентами парка "Великий камень".
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