«Высокую готовность» стать резидентами «Великого камня» имеют 10 компаний

Такие планы озвучил сегодня глава ГУ "Администрация Китайско-белорусского индустриального парка "Индустриальный парк "Великий камень" Александр Ярошенко во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"Задача на 2017 год - минимум удвоить количество резидентов. Максимум, к чему нужно стремиться, - это утроение. Если мы это реализуем, это должно принести в страну не менее 100 млн долларов инвестиций", - отметил Александр Ярошенко. Также он рассказал, что Администрация президента заключила с потенциальными инвесторами около 50 соглашений о намерении. "Но понятно, что это трансформируемая цифра, потому что жизнь не стоит на месте, экономика даже у этих предприятий - потенциальных инвесторов - меняется, и, соответственно, меняются запросы и отношение к вступлению в наш парк. Мы здесь не зацикливаемся, что 50 заключили и 50 должны стать резидентами", - пояснил Александр Ярошенко. При этом он подчеркнул, что около десяти компаний имеют высокую степень готовности стать резидентами парка "Великий камень".