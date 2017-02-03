Семья Гуцериевых и Виктор Прокопеня инвестируют в совместный космический проект
Компании
ЕЖЕДНЕВНИК,
01 февраля 2017
АА
Инвестиционный фонд Larnabel Enterprises, основанный семьей Гуцериевых, и инвестиционная компания VP Capital, основанная Виктором Прокопеней, сегодня, 1 февраля, объявили об инвестициях в AstroDigital.
AstroDigital– компания, осуществляющая запуск собственных спутников для космической съемки земной поверхности, сообщили "Ежедневнику" в VP Capital.
Данная компания разработала программное обеспечение, которое значительно упрощает процесс съемки, обработки и поиска изображений поверхности Земли. В 2017 году компания планирует вывести на околоземную орбиту 9 спутников, что позволит существенно расширить зону покрытия и увеличить частоту мультиспектральной космической съемки. 7 спутников будет запущено с космодрома Байконур (Казахстан), один – с космодрома Ванденберг (Калифорния), еще один – с космодрома имени Сатиша Дхавана в Индии. В результате возможно будет отслеживать ежедневные изменения на большей части поверхности нашей планеты. Полученная информация может применяться в сельском и лесном хозяйстве, градостроительной деятельности, бизнес-анализе, для предупреждения чрезвычайных ситуаций.
«AstroDigital – уникальная и инновационная команда. Их технология мониторинга земной поверхности в режиме реального времени впечатляет, - отметил Виктор Прокопеня. - Компании в различных областях нуждаются в информации для принятия решений. Используя данные AstroDigital и алгоритмы, основанные на искусственном интеллекте, специалисты и организацииполучат эффективный инструмент для управления природными, городскими и промышленными территориями. Мы рады предоставить финансирование AstroDigitalдля дальнейшего развития и усиления позицийэтой компании на рынке».
Крис Бидди, руководитель и сооснователь AstroDigital,в свою очередь заметил:«Мы уверены, что быстрый доступ к самым актуальным и качественным изображениям земной поверхности принесет большую пользу многим людям и структурам: от фермеров до спасательных служб и градостроительных организаций. Полученные инвестициипозволят вывести наш бизнес на новый уровень. Наши клиенты получатсамый качественный и инновационный продукт».
Информация по делу:
Инвестиционный фонд Larnabel Enterprises основан семьей Гуцериевых. Сфера инвестиционных интересов – технологический сектор.
VP Capital - инвестиционная компания в сфере высоких технологий. Основатель компании– Виктор Прокопеня.
Кроме посетителей Akropolis и Ozas, отдыхающих в Юрмале и транзитных пассажиров Вильнюсского и Каунасского аэропортов ежегодно литовскую казну пополняют работающие на местном рынке предприятия с белорусским капиталом.
«Белагропромбанк» в числе первых заключил с Банком развития Республики Беларусь генеральное соглашение о порядке взаимодействия в рамках финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства на 2017 год.
В рамках четвертой части совместного проекта портала EJ.BY и генпартнера МТБанка «Сделано в Беларуси…» мы представляем топ самых известных частных компаний и проектов в транспорте и логистике Беларуси.
Один из самых динамично развивающихся частных бизнесов Беларуси «Бремино групп», застолбивший за собой транзитную логистическую инфраструктуру внутри Беларуси, теперь «прощупывает» коридоры на европейский рынок.
Зачем «Беларуськалий» купил терминал, какой день стал «черным» для белорусской авиации, как возили венесуэльскую нефть и почему обанкротился бизнес Довнара – еще одна часть истории отрасли в проекте EJ.BY и его партнера МТБанка.