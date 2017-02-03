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«Белагропромбанк» и Банк развития РБ совместно помогут кредитами малым и средним предприятиям

Компании

ЕЖЕДНЕВНИК, 02 февраля 2017

АА

«Белагропромбанк» в числе первых заключил с Банком развития Республики Беларусь генеральное соглашение о порядке взаимодействия в рамках финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства на 2017 год.

«Белагропромбанк» и Банк развития РБ совместно помогут кредитами малым и средним предприятиям

metr.by

Как говорится в сообщении, инвестиционное кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства будет осуществляться «Белагропромбанком» в рамках следующих программ: «Поддержка предприятий производственной сферы, сельского, лесного и рыбного хозяйства», «Поддержка предприятий-экспортеров», «Поддержка инноваций», «Поддержка предприятий сферы торговли и услуг», «Поддержка регионов и женского предпринимательства», «МСП: Франшиза», «Финансирование Стартап-компаний».

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