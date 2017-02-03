Белорусское предприятие хочет импортировать технологии молочного коневодства

Об этом сообщил БЕЛТА директор предприятия Олег Сивченко.

"Планируем серьезно заняться продажей технологий молочного коневодства за пределы Беларуси. В частности, переговоры ведутся с отдельными регионами России, Казахстаном, Литвой. Предприятие рассчитывает продать франшизу для того, чтобы там были построены аналогичные предприятия полного цикла по нашему образу и подобию. Т.е. эти предприятия будут заниматься всем: от заготовки кормов до реализации готовой молочной продукции потребителю", - рассказал Олег Сивченко.

Он уточнил, что белорусская сторона готова оказать помощь в организации и становлении производства, обучении персонала. На единственной в Беларуси молочной конеферме сейчас строится прогон, где бы животные могли двигаться и поддерживать свой мышечный каркас, что положительно скажется на здоровье потомства. Весной предполагается начать строительство складов для хранения готовой продукции, кормов, есть планы по переработке органики.

До конца 2017 года планируется выход на максимальные мощности производства кобыльего молока - около 2 т в сутки. По словам Олега Сивченко, дальнейшие перспективы расширения производства зависят от конъюнктуры рынка, динамики роста спроса. Главное, что кобылье молоко уже известно отечественному потребителю. Сейчас компания-производитель разрабатывает технологию изготовления кисломолочного продукта - кумыса.

Директор предприятия обратил внимание на внедренную систему безопасности и контроля качества. Так, жестко контролируется безопасность кормов, в процессе доения лошадей автоматика осуществляет экспресс-анализ молока от каждого животного. Еще одним важным уровнем безопасности является контроль качества сырья в цехе по переработке молока и бесконтактный розлив.

Кроме того, образец из каждой готовой партии продукции предоставляется для получения заключения о ее безопасности в государственную лабораторию. Олег Сивченко убежден в перспективности направления молочного коневодства. Так, лошади в первые три года лактации в среднем дают до 10 л молока в день. В дальнейшем - в 1,5 раза больше. Каждый период лактации животного - 8 месяцев. Продуктивно работать и давать молоко лошади способны на протяжении 20-24 лет. Кобылье молоко - гипоаллергенный продукт с высокой долей полезного белка альбуминовой группы, который хорошо усваивается в организме человека. Это молоко богато витамином С, содержит вещества, способствующие укреплению иммунитета.

"БелКумысПром" планирует обратиться с инициативой в Минсельхозпрод о рассмотрении возможности использования кобыльего молока для производства детского питания. ООО "БелКумысПром" было основано в 2013 году. Согласно инвестиционному договору с Миноблисполкомом в Логойском районе была возведена первая в Беларуси конеферма. Сейчас предприятие располагает двумя конюшнями, в которых содержатся около 400 лошадей литовской и русской тяжеловозных пород, в том числе 220 животных дойного поголовья. Обустроены доильный зал, создан цех для переработки кобыльего молока, имеется инфраструктура для обслуживания и поддержания здоровья лошадей. Планируется изучить потенциал для молочного коневодства белорусской упряжной породы.