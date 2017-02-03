"Банк "Решение" лишили брокерской лицензии

Министерство финансов лишило лицензии на торговлю ценными бумагами ЗАО "Капитал-Актив", а также на брокерскую деятельность ЗАО "Банк "Решение".
Министерством финансов принято решение (приказ от 27 января 2017 г. № 35) о прекращении действия специального разрешения (лицензии) № 02200/3401-1246-1090 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного ЗАО «Капитал-Актив», в части составляющей лицензируемый вид деятельности работ и (или) услуг деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, в связи с непредставлением лицензиатом в установленный срок письменного уведомления об устранении нарушения, повлекшего за собой приостановление действия лицензии, с приложением документов, подтверждающих устранение этого нарушения, сообщила пресс-служба Минфина.
Министерством финансов принято решение (приказ от 27 января 2017 г. № 36) о внесении изменения в специальное разрешение (лицензию) № 02200/5200-1246-1099 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданное ЗАО «Банк «Решение», в связи с исключением из перечня составляющих лицензируемый вид деятельности работ и (или) услуг брокерской деятельности.
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