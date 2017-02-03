МТЗ подписал контракт с корпорацией Gleason Corporation
Компании
ЕЖЕДНЕВНИК,
03 февраля 2017
АА
Вопросы перспективного и взаимовыгодного сотрудничества обсуждены на встрече первого заместителя министра промышленности Геннадия Свидерского и вице-президента корпорации Gleason Corporation Ральфа Ниерлайна.
Корпорация «Gleason Corporation» является мировым лидером в разработке комплексных технологий и зубообрабатывающего оборудования, включающих станки, инструменты, методы, обслуживание и технологии практически во всех отраслях промышленности – от автомобилей и самолетов до грузовых машин и тракторов, сообщила пресс-служба Минпрома.
В рамках встречи стороны рассмотрели предложения по углубленному взаимодействию, обсудили дальнейшие шаги по локализации узлов и станков производства Gleason на ОАО «Вистан», обмен компетенциями в подготовке квалифицированных кадров, заслушали инвестиционные проекты.
Стоит отметить, что в декабре 2016 года делегация Минпрома во главе с министром Виталием Вовком встречалась с главным управляющим корпорации в Германии Джоном Перотти на заводе GLEASON-PFAUTER, где были намечены основные планы в совместной кооперации. В свою очередь, в рамках визита представителей Gleason в Беларусь, посещен завод «Вистан» в г. Витебске, который имеет компетенции в данном направлении.
По итогам официальной встречи, которая состоялась в Минпроме, между ОАО «МТЗ» и корпорацией Gleason Corporation подписан контракт на поставку на Минский тракторный завод четырех станков Gleason на сумму свыше 3 млн евро.
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