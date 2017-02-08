Компания «Строка» – лидер в сфере реализации кабеля и проводниковой продукции в Беларуси

Качественная кабельная и проводниковая продукция востребована в различных областях бизнеса – в энергетике, сельском хозяйстве, на производствах различного масштаба и прочее.

Но наиболее остро в ней нуждаются электромонтажные и строительные фирмы. Компания «Строка» является официальным представителем многих производственных предприятий, занимающихся выпуском подобной продукции. Это дает огромные преимущества для клиентов, так как они приобретают качественный провод и кабель по конкурентным ценам.

Преимущества сотрудничества с компанией «Строка»

Целью компании является максимальное удовлетворение потребностей заказчиков, поэтому, за все время своего существования, «Строка» зарекомендовала себя с самой лучшей стороны – нам доверяют клиенты, к которым мы всегда осуществляем индивидуальный подход. Постоянные заказчики отмечают следующие преимущества сотрудничества с нами:

Широкий ассортимент специализированной продукции – кабель оптом, провода и шнуры различного предназначения и прочее.

Выполнение электромонтажных работ любой сложности и типа.

Обслуживание и перемотка трансформаторов, кабеля и проводов.

Электрофизические измерения и испытания.

 Погрузочно-разгрузочные операции и грузоперевозки.

Если какая-либо продукция отсутствует в нашем каталоге на сайте, можно связаться с нашими менеджерами, и вам под заказ привезут необходимый товар в кратчайшие сроки в любой уголок Беларуси. На любой наш провод цена очень выгодная, поэтому вы окажетесь в огромном плюсе.

Особенности и цели компании «Строка»

Среди наших постоянных клиентов присутствуют многие ведущие компании Беларуси, которые занимаются строительством и электромонтажными операциями, есть много заказчиков из России и некоторых других стран.

Мы сотрудничаем с огромным количеством логистических центров, производственных предприятий и торговых точек.

В штате имеются собственные грузовые автомобили, которые позволяют доставлять кабель и прочую проводниковую продукцию в кратчайшие сроки.

Опытные сотрудники и складские работники досконально знают свою работу, а отмоточное оборудование позволяет выполнять ее точно и качественно.

Целью компании «Строка» является постоянное повышения качества услуг, расширение ассортимента и максимальное удовлетворение заказчиков. Сотрудничайте с нами и на своем примере убедитесь в этом!