Минск по собственной инициативе приостановил поставки продукции «Серволюкс-Агро» в Россию

О запрете поставок продукции одного из крупнейших белорусских производителей мяса птицы сообщил Россельхознадзор.

Как говорится в сообщении российского ведомства, временные ограничения, выражающиеся в в приостановлении ветеринарной сертификации продукции, вступили в силу 3 февраля на основании указания Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. В России они начали действовать с 6 февраля.

Решение принято «в связи с неоднократными нарушениями микробиологических показателей в продукции филиала «Серволюкс-Агро» СЗАО «Серволюкс»».

«Введенные Департаментом ограничения стали следствием неоднократного выявления специалистами Россельхознадзора нарушений при проведении мониторинговых исследований продукции, произведенной указанным предприятием, поступающей на территорию Российской Федерации», - говорится в сообщении Россельхознадзора.

«Серволюкс-Агро» - один из активов бизнесмена Евгения Баскина, второй по объемам производитель мяса птицы в Беларуси. Первое место занимает еще одно предприятие, контролируемое предпринимателем, «Смолевичи Бройлер». На них приходится свыше 30% объема производства мяса птицы в Беларуси.