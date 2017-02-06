Минск по собственной инициативе приостановил поставки продукции «Серволюкс-Агро» в Россию
Компании
ЕЖЕДНЕВНИК,
06 февраля 2017
АА
О запрете поставок продукции одного из крупнейших белорусских производителей мяса птицы сообщил Россельхознадзор.
meatinfo.ru
Как говорится в сообщении российского ведомства, временные ограничения, выражающиеся в в приостановлении ветеринарной сертификации продукции, вступили в силу 3 февраля на основании указания Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. В России они начали действовать с 6 февраля.
Решение принято «в связи с неоднократными нарушениями микробиологических показателей в продукции филиала «Серволюкс-Агро» СЗАО «Серволюкс»».
«Введенные Департаментом ограничения стали следствием неоднократного выявления специалистами Россельхознадзора нарушений при проведении мониторинговых исследований продукции, произведенной указанным предприятием, поступающей на территорию Российской Федерации», - говорится в сообщении Россельхознадзора.
«Серволюкс-Агро» - один из активов бизнесмена Евгения Баскина, второй по объемам производитель мяса птицы в Беларуси. Первое место занимает еще одно предприятие, контролируемое предпринимателем, «Смолевичи Бройлер». На них приходится свыше 30% объема производства мяса птицы в Беларуси.
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