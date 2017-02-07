Минский завод гражданской авиации станет субподрядчиком чешской компании Glomex MS

Опыт белорусского производителя, который с советских времен является одной из двух главных площадок по ремонту и техническому обслуживанию самолетов Як-40, понадобился чешским ВВС.

Как сообщает чешское издание Zpravy.e15.cz, чешская компания Glomex MS, с 1998 года осуществляющая продажу продукции и услуг для силовых органов страны, выиграла тендер на ремонт и техническое обслуживании самолетов Як-40, принадлежащих чешским ВВС. Сумма контракта составляет 64,5 млн крон, его реализация завершается в ноябре 2020 года. Отмечается, что субподрядчиком чешской компании станет Минский завод гражданской авиации №407 , который имеет многолетний опыт по ремонту и техническому обслуживанию этого вида воздушных судов.

По данным The Military Balance, по состоянию за 2016 год ВВС Чехии имели в своем парке 2 Як-40. Также самолеты состоят на вооружении военно-воздушных сил Азербайджана (3), Анголы (1), Грузии (2), Кубы (3), Лаоса (1), Мадагаскара (2), Сирии (4), Сербии (2), Эфиопии (1). Самолеты используются в других странах для представительских целей (на Як-40 летает, в частности, президент Экваториальной Гвинеи), пограничники и другие ведомства.