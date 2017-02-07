Правительство предоставит "Марко" гарантии по кредиту

Правительство предоставит гарантии ”Белагропромбанку“ в погашении основного долга по кредитам и уплате части процентов за пользование ими в размере 2% годовых, выдаваемым "Марко".

Как сообщила пресс-служба Совмина, речь идет о кредитах, выдаваемых "Белгазпромбанком" ООО ”Управляющая компания холдинга ”Белорусская кожевенно-обувная компания ”Марко“ для финансирования инвестиционного проекта ”Создание и модернизация производственных мощностей по выпуску обуви до 5 млн пар в год и реконструкция мехового комбината с учетом создания холдинга ”Белорусская кожевенно-обувная компания ”Марко“ на 2013 – 2024 годы“. Кредиты выдаются в иностранной валюте на срок не более семи лет с отсрочкой погашения на два года.

Соответствующее решение закреплено постановлением Совета министров от 06.02.2017 №98.

В соответствии с документом, плата за предоставление гарантий правительства производится единовременно в размере 0,1% от сумм кредитов.

Гарантии правительства предоставляются в валюте выдаваемых кредитов.

Министерству финансов поручено оформить в установленном порядке гарантии правительства после заключения соответствующих кредитных договоров.

Персональная ответственность за обеспечение целевого использования и своевременного возврата кредитов возложена на генерального директора ООО "Управляющая компания холдинга ”Белорусская кожевенно-обувная компания ”Марко“ и председателя Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности.