Нацбанк: банки до июля переведут клиентов на международные номера
Компании
08 февраля 2017
АА
До 4 июля банкам придется перезаключить договоры с юридическими и физическими лицами, переведя их счета на международные номера.
До 4 июля банки должны перейти на использование международных номера счета (IBAN, International Bank Account Number) и банковского идентификационного кода (BIC, Bank Identifier Code), сообщает Нацбанк.
В подготовительный период с 1 декабря 2016 года по 30 июня 2017 года при открытии новых счетов юридических и физических лиц банки одновременно оформляют клиентам традиционные (13-разрядные) счета и новые номера счетов IBAN (28-разрядные). Номера IBAN также присвоены всем счетам, которые открыты до 1 декабря прошлого года.
Практический переход банков на использование в безналичных расчетах IBAN и BIC состоится 4 июля 2017.
Законодательство требует при изменение номеров счетов также менять действующие договора юридических и физических лиц с банками. Переход на новые счета не потребует замены действующих платежных карточек. Порядок внесения изменений в договоры определяют обслуживающие банки.
Сейчас банки проводят информирование своих клиентов о предтстоящих изменениях.
"Внедрение IBAN и BIC в практику безналичных расчетов на территории страны и трансграничных расчетов повысит надежность совершения операций, ускорит обработку платежей и снизит издержки при их проведении, исключит возможность неоднозначной идентификации участника расчетов", - уверяют в Нацбанке.
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