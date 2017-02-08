Нацбанк: банки до июля переведут клиентов на международные номера

До 4 июля банкам придется перезаключить договоры с юридическими и физическими лицами, переведя их счета на международные номера.

До 4 июля банки должны перейти на использование международных номера счета (IBAN, International Bank Account Number) и банковского идентификационного кода (BIC, Bank Identifier Code), сообщает Нацбанк.

В подготовительный период с 1 декабря 2016 года по 30 июня 2017 года при открытии новых счетов юридических и физических лиц банки одновременно оформляют клиентам традиционные (13-разрядные) счета и новые номера счетов IBAN (28-разрядные). Номера IBAN также присвоены всем счетам, которые открыты до 1 декабря прошлого года.

Практический переход банков на использование в безналичных расчетах IBAN и BIC состоится 4 июля 2017.

Законодательство требует при изменение номеров счетов также менять действующие договора юридических и физических лиц с банками. Переход на новые счета не потребует замены действующих платежных карточек. Порядок внесения изменений в договоры определяют обслуживающие банки.

Сейчас банки проводят информирование своих клиентов о предтстоящих изменениях.

"Внедрение IBAN и BIC в практику безналичных расчетов на территории страны и трансграничных расчетов повысит надежность совершения операций, ускорит обработку платежей и снизит издержки при их проведении, исключит возможность неоднозначной идентификации участника расчетов", - уверяют в Нацбанке.