Уволен гендиректор «Нафтана»

Об этом TUT.BY сообщили информированные источники.

«Да, уволен. Решение принято на самом верху», — сказал собеседник. О причинах увольнения ему неизвестно.

Получить комментарий на новополоцком нефтеперерабатывающем заводе не удалось.

По данным новополоцкого «Вектор ТВ», об отставке Третьякова сообщила глава Администрации президента Наталья Кочанова, которая сегодня с рабочим визитом побывала на предприятии. Временно исполнять обязанности генерального директора ОАО «Нафтан» будет Сергей Алтухов — заместитель генерального директора по производству.

«К сожалению, нынешнему руководству завода не удается оперативно решать некоторые вопросы, касающиеся модернизации такого важного предприятия, как „Нафтан“. Поэтому и принято такое решение», — пояснила Кочанова, которая до переезда в Минск в Совмин была мэром Новополоцка.

«В последнее время у концерна „Белнефтехим“ к работе ОАО „Нафтан“ и персонально его руководителю были серьезные претензии, связанные, прежде всего, с затягиванием сроков модернизации производства, невыполнением ряда экономических показателей. С учетом данных факторов гендиректор „Нафтана“ Владимир Третьяков отправлен в отставку», — пояснили в концерне БЕЛТА.

Владимир Третьяков окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина. Трудовую биографию начал в должности оператора на установке «Парекс» Мозырского НПЗ. Затем около девяти лет занимался комсомольской работой. С 1990 по 2002 год трудился в хозяйственной сфере на различных руководящих должностях. А вся последующая его деятельность связана с отраслью нефтепродуктообеспечения. Был шесть лет заместителем генерального директора по обеспечению углеводородным сырьем и реализации продукции ПО «Белоруснефть». «Нафтан» возглавил 15 апреля 2011 года.

