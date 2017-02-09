Владелец The Village анонсировал открытие представительства издания в Беларуси
Компании
09 февраля 2017
АА
Издательство Look at Media весной запустит по франшизе издание The Village в Украине и в Беларуси, а позже — в Казахстане. Об этом говорится в сообщении The Village.
фото: klops.ru
В Беларуси The Village будет выходить на двух языках — белорусском и русском, но состав редакции пока не определен, пишет nn.by.
По словам соучредителя Look At Media Андрея Амётава, все местные редакции The Village будут работать независимо от московского офиса LAM, однако они будут придерживаться формата и тем издания. «Монетизация будет смешанной: классическая медийная реклама, спецпроекты и нативная реклама. В структуре доходов будет паритет этих источников», — добавил он. Зарабатывать LAM планирует за счет процента от оборота местных франшиз.
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