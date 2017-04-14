Белагропромбанк привлек синдицированный кредит в размере 190 миллионов евро
Компании
ЕЖЕДНЕВНИК,
05 апреля 2017
АА
Белагропромбанк привлек очередной синдицированный кредит на 190 млн евро. Структура кредита, выданного Белагропромбанку, состоит из двух траншей, предоставленных на срок 1,5 года и 1 год соответственно, с возможностью пролонгации.
Как рассказали «Ежедневнику» в банке, синдицированный кредит был сформирован ведущими финансовыми институтами Российской Федерации, участие каждого из которых высоко ценится ОАО «Белагропромбанк». Букраннерами сделки выступили ПАО Банк «ФК Открытие» и ТКБ БАНК ПАО. Банками-участниками синдицированного кредита выступают также АО «Россельхозбанк», ПАО «Промсвязьбанк», Банк ГПБ (АО), ПАО «АК БАРС» БАНК, ПАО «Совкомбанк», «Коммерческий Индо Банк» ООО, АО «Нефтепромбанк».
«Данная сделка является беспрецедентной в части срока предоставления долговых ресурсов. В условиях, когда одним из серьезных вызовов для банковской системы, озвученных Национальным банком Республики Беларусь, является краткосрочность привлекаемых в страну внешних ресурсов, Белагропромбанк в ходе реализации сделки делал акцент именно на сроке предоставления кредита. Цель – уйти в более «длинные» деньги – была успешно достигнута. Давние партнерские отношения с ведущими финансовыми институтами региона позволили Белагропромбанку первым среди белорусских банков привлечь синдицированный кредит, 90% объема которого предоставляется на срок 1,5 года с возможностью пролонгации на последующие 1,5 года, – прокомментировали в пресс-службе ОАО «Белагропромбанк». – Безукоризненная репутация нашего банка на международной арене, а также стабильные финансовые показатели деятельности обеспечили высокий спрос на участие в организуемой сделке. Общий объем заявок на участие в сделке превысил изначально заявленный размер синдицированного кредита более чем в три раза. Отрадно отметить тот факт, что в сделке приняли участие не только давние партнеры Белагропромбанка, но и финансовые институты, ранее не имевшие опыта работы с белорусскими заемщиками. Показательно также и то, что такие новые банки-участники в дебютной для себя сделке приняли решение об участии сразу в транше, предоставляемом на 1,5 года».
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