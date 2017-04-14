«Зубр Капитал» инвестирует в 21vek.by, рассчитывая на выручку 150 миллионов долларов

Согласно озвученным планам новых партнеров, за пять ближайших лет выручка новой портфельной компании фонда ZCFI, управляемого «Зубр Капиталом», должна увеличиться в три раза.

В среду, 5 апреля, управляющая фондами прямых инвестиций компания «Зубр Капитал» и владелец крупного онлайн-ретейлера 21vek.by «Триовист» объявили о начале стратегического партнерства.

«Зубр Капитал», в прошлом году официально запустившая новый фонд Zubr Capital Fund I (в него инвестировали, в частности, Европейский банк реконструкции и развития и Wargaming), стала владельцем блокирующего пакета крупнейшего онлайн-ретейлера в сегменте бытовой техники 21vek.by. В течение пяти ближайших лет в развитие бизнеса будет направлено от 3 до 5 млн долларов, на выходе из него инвестор ожидает увеличение выручки с 50 млн долларов, которые были у ретейлера по итогам 2016 года, до примерно 150 млн долларов.

Компания «Триовист» была создана в 2004 году тремя однокурсниками – Сергеем Вайниловичем, Павлом Матусевичем и Иваном Плюгачевым. Позже к ним присоединился в качестве партнера Сергей Стаюничев.

21vek.by занимает, по разным оценкам, 10-14% белорусского розничного рынка бытовой техники и электроники. Также с недавних пор компания работает в России – в Москве и Московской области. Ретейлер предлагает более 90 тыс. товаров (включая мебель, шины, сантехнику, детские товары, инструменты и пр.), его поставщиками являются 800 компаний. Складские помещения, эксплуатируемые 21vek.by, составляют 15 тыс. кв. метров, штат – 400 человек.

Онлайн-ретейлер стал второй портфельной компанией ZCFI. В 2014 году первенцем фонда стал IT-бизнес SoftClub. По информации «Ежедневника», в ближайшее время «Зубр капитал» готовится объявить еще о двух сделках.