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«Зубр Капитал» инвестирует в 21vek.by, рассчитывая на выручку 150 миллионов долларов

Компании

ЕЖЕДНЕВНИК, 05 апреля 2017

АА

Согласно озвученным планам новых партнеров, за пять ближайших лет выручка новой портфельной компании фонда ZCFI, управляемого «Зубр Капиталом», должна увеличиться в три раза.

«Зубр Капитал» инвестирует в 21vek.by, рассчитывая на выручку 150 миллионов долларов

В среду, 5 апреля, управляющая фондами прямых инвестиций компания «Зубр Капитал» и владелец крупного онлайн-ретейлера 21vek.by «Триовист» объявили о начале стратегического партнерства.

«Зубр Капитал», в прошлом году официально запустившая новый фонд Zubr Capital Fund I (в него инвестировали, в частности, Европейский банк реконструкции и развития и Wargaming), стала владельцем  блокирующего пакета крупнейшего онлайн-ретейлера в сегменте бытовой техники 21vek.by. В течение пяти ближайших лет в развитие бизнеса будет направлено от 3 до 5 млн долларов, на выходе из него инвестор ожидает увеличение выручки с 50 млн долларов, которые были у ретейлера по итогам 2016 года, до примерно 150 млн долларов.

Компания «Триовист» была создана в 2004 году тремя однокурсниками – Сергеем Вайниловичем, Павлом Матусевичем и Иваном Плюгачевым. Позже к ним присоединился в качестве партнера Сергей Стаюничев.

21vek.by занимает, по разным оценкам, 10-14% белорусского розничного рынка бытовой техники и электроники. Также с недавних пор компания работает в России – в Москве и Московской области. Ретейлер предлагает более 90 тыс. товаров (включая мебель, шины, сантехнику, детские товары, инструменты и пр.),  его поставщиками являются 800 компаний. Складские помещения, эксплуатируемые 21vek.by, составляют 15 тыс. кв. метров, штат – 400 человек.

Онлайн-ретейлер стал второй портфельной компанией ZCFI. В 2014 году первенцем фонда стал IT-бизнес SoftClub. По информации «Ежедневника», в ближайшее время «Зубр капитал» готовится объявить еще о двух сделках.           

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