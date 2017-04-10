В Минске заработал первый магазин Reserved

В минувшее воскресенье Группа компаний LPP (Польша) произвела техническое открытие 2-этажного магазина своего флагманского бренда Reserved в ТРЦ Galleria Minsk. Официальное открытие с развлекательной программой планируется на 15 апреля.
фото: belretail.by
Общая площадь двух этажей превышает 2000 кв. м. Данный бренд является якорным арендатором для торгового центра Galleria Minsk. Как сообщалось ранее, в течение двух лет планируется расширить сеть в Беларуси до трех магазинов Reserved. Цены на продукцию обещают не выше, чем в Польше и соседних странах.
Также до середины апреля в ТРЦ Galleria Minsk откроются магазины других брендов LPP – House и Cropp по 400 кв. м. Каждый из них будет работать в формате шоу-рума, пишет belretail.by.
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