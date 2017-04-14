Лукашенко едет проверять "Речицадрев"

Президент посетит деревообрабатывающее предприятие в Речице в рамках поездки в Гомельскую область.
фото: rechdrev.by
Во время посещения Гомельской области и города Речицы президента будут интересовать в первую очередь две темы – ход весенне-полевых работ и развитие сферы деревообработки. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президент планирует побывать на ОАО "Речицадрев", чтобы узнать, как выполняются его поручения о модернизации базовых деревообрабатывающих предприятий страны. Он узнает о производственно-экономическом состоянии ОАО "Речицадрев" и перспективах развития компании.
Недавно предприятие открыло новый филиал по производству синтетических смол.
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