Лукашенко о модернизации деревообработки: ее практически удалось завершить

Об этом президент заявил во время посещения ОАО "Речицадрев", передает его пресс-служба.

"Я понял, почему критикуют и кто критикует – те, кто не хотят, чтобы в стране было лучше, и исходят из принципа "чем хуже, тем лучше для них", – пояснил Александр Лукашенко.

Президент признал, что модернизация проходила нелегко, возникали определенные проблемы, но ее практически удалось завершить.

По мнению главы государства, если бы предприятия не модернизировали, они бы сегодня уже не существовали. "Они бы умерли на рынке, никто бы не покупал продукцию. Слава богу, что в свое время спохватились – приняли решение о модернизации, исходя из того что в нашей стране есть сырье", – считает Александр Лукашенко.

В стране продолжают появляться новые деревообрабатывающие производства. Появление нового предприятия в Светлогорске и рост мощностей существующих заводов позволит нарастить переработку древесины в стране до 20 млн куб. м в год.

При этом ресурсы республики – 30-32 млн куб. м. "Не переработаем – перестоит лес. Вы лучше меня знаете, что такое лес, который перестоял, что с него будет. В лучшем случае дрова, может быть, на щепу что-то выберут. Надо перерабатывать даже не 20, как мы со следующего года будем, а 30-35", – считает президент.