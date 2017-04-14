ЕРИП требует от партнеров новые реквизиты в IBAN и BIC

Как сообщили БЕЛТА в ОАО НКФО "ЕРИП", с 4 июля 2017 года Беларусь переходит на международную структуру номера счета (IBAN) и банковского идентификационного кода (BIC). В феврале все белорусские банки уведомили своих клиентов о присвоении им новых реквизитов по международным стандартам.

«Организациям, принимающим платежи через ЕРИП, необходимо сообщить ОАО НКФО "ЕРИП" свой номер счета в IBAN и код в BIC, чтобы завершить цикл процедур, связанных с вышеназванным переходом», – рассказали в ЕРИП. Однако по состоянию на начало апреля 2017 года еще остались организации, принимающие платежи через ЕРИП, но не уведомившие ОАО "НКФО "ЕРИП" о своих новых реквизитах. «Если они не успеют это сделать, то с 30 июня 2017 года платежи в их пользу будут приостановлены. В связи с этим ОАО НКФО "ЕРИП" настоятельно рекомендует до конца мая сообщить информацию о своих реквизитах в международном стандарте», – говорится в сообщении.