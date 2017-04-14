Антимонопольный комитет Украины оштрафовал нового владельца сети duty-free Belamarket и салонов Ziko

Гражданин Беларуси Артур Гранц, проживающий в Киеве, заинтересовал украинских антимонопольщиков фактом не согласованной с ними концентрации своего бизнеса в сфере беспошлинной торговли в Украине.

В поле зрения АМКУ, в частности, попало пробретение в 2013 году подконтрольной бизнесмену компанией Promenade Holdings (Сейшельские острова) акций компании Sky Halley (Панама) «без получения соответствующего разрешения органов Антимонопольного комитета Украины».

Как выяснилось в ходе рассмотрения дела, «в результате осуществления концентрации не произошло изменений в структуре потребления и поставки на рынках розничной беспошлинной торговли в международных пунктах пропуска через государственную границу Украины для воздушного сообщения и поставки товаров для магазинов беспошлинной торговли». АМКУ признал, что «заявленная концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на задействованных товарных рынках Украины», но, тем не менее, обязал бизнесмена выплатить штраф в сумме 102 тыс. гривен (около 3,8 тыс. долларов)

Напомним, Артур Гранц проживает постоянно в Украине, где является собственником многих активов, но начинал бизнес в Беларуси и имеет ее гражданство. В 2016 году он инвестировал в страну своего паспорта, купив крупнейшую сеть магазинов duty-free ««Беламаркет дьюти фри» и сеть магазинов часов и ювелирных изделий Ziko.

В топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси-2017 он занимает 32-е место.