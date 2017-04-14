По делу Виталия Арбузова подозреваемыми проходят 18 человек с ущербом 120 миллионов рублей

Как рассказал заместитель директора ДФР КГК Андрей Проколук, помимо Виталия Арбузова задержаны также еще 12 человек, среди которых должностные лица ряда белорусских субъектов хозяйствования. Всего же подозреваемыми по уголовному делу сегодня проходят 18человек.

По данным ДФР КГК, который опирался на сведения финансовой разведки (Департамента финансового мониторинга КГК), деятельность организованной преступной группы носила системный характер и была направлена на уклонение от уплаты налогов, а также с незаконным возвратом из бюджета НДС.

Оперативники отмечают, что схема уклонения от налогов была стандартная. Якобы подконтрольные Виталию Арбузову компании завышали в несколько раз стоимость импортируемой продукции, увеличивая таким образом свои затраты и уменьшая налогооблагаемую базу.

Кроме того, реализуя в Беларуси, России и Украине продукцию за наличный расчет, компании бизнесмена оформляли документы на экспорт товаров по заниженной цене. Это позволяло не только занижать выручку и опять же уменьшать налогооблагаемую базу, но также незаконно возвращать из бюджета НДС.

В ДФР КГК отмечают, что в деле замешаны также и крупные государственные предприятия. Это ОАО "Минский автомобильный завод", ОАО "Минский завод колесных тягачей", ОАО "Пеленг". В их адрес компании Виталия Арбузова также поставляли комплектующие, что впоследствии влияло на стоимость производимой ими продукции.

"Занижение выручки и завышение затрат позволяло предприятиям незаконно свести к минимуму размер уплачиваемых ими налогов, фактически перечисляя в бюджет лишь подоходный налог и отчисления в фонд социальной защиты населения с зарплаты своих работников", - отметил БЕЛТА заместитель директора ДФР КГК Андрей Проколук.

Он также рассказал, что была установлена и выплата работникам зарплаты в конверта в суммах от 2 тыс. рублей и более.

По предварительным данным ДФР КГК, в общей сложности из-за противоправной деятельности Виталия Арбузова и других 17 лиц. бюджет страны недополучил в виде налогов более 100 млн рублей. При этом из бюджета также незаконно было получено НДС на сумму более 20 млн рублей.

В ходе обысков оперативники изъяли у подозреваемых более 115 тыс. долларов наличными, а также заблокировали на счетах более 3,5 млн рублей. Также наложен арест на имущество подозреваемых.