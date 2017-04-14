Задержан известный бизнесмен Виталий Арбузов

Совладелец холдинга Fenox Global Group и венчурного фонда Fenox Venture Capital Виталий Арбузов оказался в поле зрения белорусских правоохранительных органов по подозрению в неуплате налогов.
ok.ru
Эту информацию TUT.BY подтвердили три не связанных друг с другом источника.
«Арбузова задержали в среду. О том, что к нему были вопросы у правоохранительных органов, было известно еще в прошлом году, он какое-то время не появлялся в стране, но потом, кажется, все решилось. Оказалось, не все», — рассказал один собеседник.
«Дело в отношении Арбузова ведет Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля. Статья 243 — Уклонение от уплаты сумм налогов», — сообщил другой источник.
Дозвониться до Виталия Арбузова вечером в среду не удалось. В пресс-службе Комитета госконтроля не подтвердили, но и не опровергли задержание Арбузова.
Арбузов, № 11 в топ-200 самых влиятельных белорусских бизнесменов по версии «Ежедневника», является председателем совета директоров Fenox Global Group, председателем совета директоров Fenox Venture Capital. В холдинг Fenox входят, в частности, Fenox Automative Сomponents (производство и дистрибуция автокомпонентов), Fenox Retail (сеть продовольственных магазинов Preston), Fenox Construction (инвестиции в недвижимость).
Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля рассказал подробности нового громкого дела председателя совета директоров группы компаний Fenox Global Group Виталия Арбузова. В деле оказались замешаны и крупные госпредприятия.
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