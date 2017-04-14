"Банк Москва-Минск" и "Белинвестбанк" продадут к 2020 году
Компании
14 апреля 2017
АА
Контрольные пакеты акций ОАО "Банк Москва-Минск" и ОАО "Белинвестбанк" планируется продать стратегическому инвестору до 1 января 2020 года.
Об этом во время круглого стола "Новая стратегия развития финансового рынка: что изменится до 2020 года" в пресс-центре БЕЛТА сообщил начальник управления развития рынка ценных бумаг Национального банка Александр Раков.
В 2015 году был заключен меморандум о взаимопонимании между правительством Беларуси и ЕББР касательно приватизации ОАО "Белинвестбанк". Во второй половине 2016 года был заключен меморандум между Национальным банком и ЕБРР касательно приватизации ОАО "Банк Москва-Минск". Конечной целью сотрудничества правительства, Национального банка и ЕБРР по этим документам должен стать выход сторон из уставного капитала банков путем продажи контрольных пакетов акций стратегическому инвестору до 1 января 2020 года", - пояснил он.
По словам Андрея Ракова, меморандумами предусматривается помощь ЕБРР в проведении приватизации указанных банков, включающая три этапа.
На первом этапе ЕБРР предоставляет банку финансовые ресурсы по линии кредитования малого и среднего бизнеса (ОАО "Белинвестбанк" финансовые ресурсы выделены, в ОАО "Банк Москва-Минск" проходит согласование документов).
На втором этапе, в случае с Белинвестбанком реализуется программа институционального развития, в отношении Банка Москва-Минск будет оказана техническая помощь по оптимизации процесса выдачи кредитов малому и среднему бизнесу.
"В дальнейшем рассматривается возможность приобретения ЕБРР миноритарного пакета акций (25% плюс одна акция)", - отметил он.
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