Белорусская металлургическая компания выбралась из убытков
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ЕЖЕДНЕВНИК,
16 апреля 2017
АА
По итогам прошлого года, «БМЗ - управляющая компания холдинга Белорусская металлургическая компания» поулчила чистую прибыль в размере 39 млн рублей, хотя еще в начале 2016 года возглавляла рейтинг самых убыточных акционерных обществ.
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Согласно отчету холдинга, размещенному на Едином портале финансового рынка, выручка БМК составила 1 709 966 млн рублей (по итогам 2015 года – 1 658 031 млн рублей). Вместо чистого убытка в 262 613 млн рублей, с которым металлургический холдинг закончил 2015 год, по итогам прошлого года зафиксирована чистая прибыль в 39 млн рублей.
Улучшению финансового положения крупнейшего металлургического производства Беларуси содействовала государственная помощь, оказанная в конце 2015 года. Тогда власти были вынуждены пойти на экстренные шаги по улучшению ситуации на одном из флагманов белорусской промышленности. Указом президента предприятию было разрешено выпустить валютные облигации на сумму 240,5 млн долларов, которые выкупили госбанки. Деньги пошли пополнение оборотных средств. Благодаря оказанной поддержке уже к середине 2016 года БМЗ улучшил финансовые показатели и вышел на прибыльную работу.
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