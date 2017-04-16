В Беларуси открылся первый магазин Reserved

Торжественное открытие произошло 15 апреля в ТРЦ Galleria Minsk.
Reserved – это флагманский бренд одного из крупнейших польских производителей и ретейлеров готовой одежды LPP, которая также владеет марками Сropp, House, Mohito и Sinsey. Одежда группы продается в 18 странах Восточной и Центральной Европы, магазины открыты в нескольких странах Ближнего Востока, а также в Китае и Бангладеш.
Франшизу для работы на белорусском рынке у LPP выкупила компания «РАПА» Геннадия Кирейкова. Бизнесмен также занимается развитием сети продовольственных гипермаркетов Green и нескольких fashion –брендов.
Первый магазин Reserved занимает в Минске площадь более 2000 квадратных метров. В нем представлен женский, мужской и детской ассортимент.
Россельхознадзор разрешил ввоз продукции двух белорусских предприятий: теперь в Россию "Велес - Мит" может поставлять говядину, мясопродукты и готовую мясную продукцию, а "Бабушкина крынка" - молочную продукцию.
Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля рассказал подробности нового громкого дела председателя совета директоров группы компаний Fenox Global Group Виталия Арбузова. В деле оказались замешаны и крупные госпредприятия.
«ТУТ БАЙ МЕДИА» и основатели av.by, Наталья и Андрей Зайцевы, объявили о слиянии двух крупных сайтов автообъявлений av.by и A.TUT.BY, а также о вхождении av.by (останется этот бренд) в портфель фонда Zubr Capital Fund I.
Кто привозил первые западные телевизоры, как появились «Фокусы», сколько было импортозамещающих программ и чем известны Суравнев и Старых. EJ.BY и его генпартнер МТБанк представляют первую часть проекта, посвященную истории non-food-ретейла.