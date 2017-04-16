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В Беларуси открылся первый магазин Reserved

Компании

ЕЖЕДНЕВНИК, 16 апреля 2017

АА

Торжественное открытие произошло 15 апреля в ТРЦ Galleria Minsk.

В Беларуси открылся первый магазин Reserved

Reserved – это флагманский бренд одного из крупнейших польских производителей и ретейлеров готовой одежды LPP, которая также владеет марками Сropp, House, Mohito и Sinsey. Одежда группы продается в 18 странах Восточной и Центральной Европы, магазины открыты в нескольких странах Ближнего Востока, а также в Китае и Бангладеш.    

Франшизу для работы на белорусском рынке у LPP выкупила компания «РАПА» Геннадия Кирейкова. Бизнесмен также  занимается развитием сети продовольственных гипермаркетов Green и нескольких fashion –брендов.     

 Первый магазин Reserved занимает в Минске площадь более 2000 квадратных метров. В нем представлен женский, мужской и детской ассортимент.  
 

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