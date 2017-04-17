Беларусь и Китай хотят вместе делать роботов

Беларусь и Китай планируют создать совместное производство роботов, сообщил сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый.
"Прорабатывается интересный проект - совместное создание роботов для тушения пожаров, ликвидации чрезвычайных происшествий. Китайская и белорусская компании ведут переговоры. Такое производство планируется открыть если не в нашем индустриальном парке, то точно где-то в Беларуси", - сказал Кирилл Рудый, передает БЕЛТА.
В индустриальном парке "Великий камень" планируется создание субпарка производителей светодиодной продукции.
"Побратим Минской области провинция Гуандун является крупнейшим в мире поставщиком светодиодной продукции. Они хотели бы разместить здесь производство, чтобы экспортировать продукцию в ЕС. Ведутся переговоры. На данный момент решение приняли четыре компании, но в дальнейшем субпарк будет расти", - заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае. Он отметил, что индустриальный парк является одним из трех международных проектов, которым в Китае уделяется особое внимание.
"Это не просто наш совместный проект, это и проект дружбы Китая и Беларуси. Мы должны сообща прилагать усилия для развития индустриального парка "Великий камень". Это наше общее дело", - сказал председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзян во время посещения парка.
Парламентская делегация КНР во главе с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей посетила несколько объектов "Великого камня", в том числе подстанцию - основной источник электроснабжения, а также торгово-логистический центр.
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