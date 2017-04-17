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Мозырский НПЗ сократил прибыль вдвое

Компании

17 апреля 2017

АА

Снижение прибыли связано с уменьшением стоимость нефтепродуктов.

Мозырский НПЗ сократил прибыль вдвое

ОАО «Мозырский НПЗ» зафиксировал по итогам 2016 года снижение показателя чистой прибыли на фоне уменьшения стоимости нефтепродуктов. Чистая прибыль компании сократилась на 53% до 164,68 млн рублей, пишет belmarket.by.

Согласно информации из годового отчета предприятия, размещенного на ЕПФР, в 2016 году нефтеперерабатывающий завод увеличил выручку от реализации на 8% до 4,5 млрд рублей. Себестоимость продукции выросла на 16,7% до 4,13 млрд рублей.

Предприятие получило прибыль от реализации в размере 179,9 млн рублей.

По информации, содержащейся в отчете, государству в ОАО «Мозырский НПЗ» принадлежит 42,7568% акций.

Чистая прибыль «Нафтана» в прошлом году наоборот выросла. Однако ее размер в десятки раз меньше, чем у мозырского предприятия.

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