Мозырский НПЗ сократил прибыль вдвое

Снижение прибыли связано с уменьшением стоимость нефтепродуктов.
ОАО «Мозырский НПЗ» зафиксировал по итогам 2016 года снижение показателя чистой прибыли на фоне уменьшения стоимости нефтепродуктов. Чистая прибыль компании сократилась на 53% до 164,68 млн рублей, пишет belmarket.by.
Согласно информации из годового отчета предприятия, размещенного на ЕПФР, в 2016 году нефтеперерабатывающий завод увеличил выручку от реализации на 8% до 4,5 млрд рублей. Себестоимость продукции выросла на 16,7% до 4,13 млрд рублей.
Предприятие получило прибыль от реализации в размере 179,9 млн рублей.
По информации, содержащейся в отчете, государству в ОАО «Мозырский НПЗ» принадлежит 42,7568% акций.
Чистая прибыль «Нафтана» в прошлом году наоборот выросла. Однако ее размер в десятки раз меньше, чем у мозырского предприятия.
По итогам прошлого года, «БМЗ - управляющая компания холдинга Белорусская металлургическая компания» поулчила чистую прибыль в размере 39 млн рублей, хотя еще в начале 2016 года возглавляла рейтинг самых убыточных акционерных обществ.
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