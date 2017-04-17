МТБанк и Банк развития подписали новое соглашение о финансировании малого и среднего бизнеса
Компании
ЕЖЕДНЕВНИК,
17 апреля 2017
АА
Подписанное генеральное соглашение расширяет возможности МТБанка по финансированию малого и среднего бизнеса.
kp.by
МТБанк имеет давние традиции сотрудничества с Банком развития. Одно из наиболее успешных направлений работы в последние годы – финансирование вновь созданных компаний. За активную работу в этом сегменте МТБанк был удостоен награды от Банка развития «Самый активный банк в поддержке стартап-компаний».
В рамках нового соглашения МТБанк сможет оказывать поддержку:
предприятиям сферы торговли и услуг;
предприятиям производственной сферы, сельского и лесного хозяйства;
предприятиям-экспортерам;
инновационным предприятиям;
региональному и женскому предпринимательству;
производителям дверей, мебели и предприятиям строительной отрасли;
на покупку франшизы;
вновь созданным компаниям.
Стоимость кредитов в рамках нового соглашения привязана к ставке рефинансирования и будет составлять от 10% годовых.
«Мы уверены, что успешное развитие предпринимательства является драйвером развития экономики всей страны. Благодаря сотрудничеству с Банком развития в МТБанке предприниматели могут получить кредит под очень низкие по белорусским меркам проценты. Кроме самого финансирования, предприниматели всегда могут рассчитывать на партнерские отношения с нашим банком, консультационную помощь и экспертную оценку наших специалистов по любым вопросам работы бизнеса», – отметил финансовый директор ЗАО «МТБанк» Дмитрий Шидлович.
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