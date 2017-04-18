Пассажиропоток аэропорта «Минск-2» в марте 2017 года вырос на 29,4%
Компании
ЕЖЕДНЕВНИК,
18 апреля 2017
АА
Подведены итоги производственной деятельности Национального аэропорта Минск за март и три месяца 2017 года.
Как сообщила пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций, в марте 2017 года аэропортом было обслужено 1 806 самолетовылетов, из них 1 653 регулярных и 110 чартерных, что на 10,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
За март 2017 года аэропорт обслужил 263 929 пассажиров, прирост составил 29,4%. Количество пассажиров с января по март достигло 733 570 человек, что на 28,2% выше показателя прошлого года.
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