«Бульбашъ» вошел в число самых быстрорастущих водочных брендов в мире
Компании
09 июня 2017
АА
В 2016 году в десятку самых быстрорастущих в глобальном рейтинге отраслевого журнала Drinks International вошел бренд белорусского производителя.
фото: Wsekredity.ru
За год «Бульбашъ», согласно рейтингу, «прирос» на 23%, сообщают "Ведомости".
ООО «Завод Бульбашъ» (до 2013 года – СООО "Завод виноградных вин "Дионис") — белорусская компания, производитель и экспортер спиртных напитков.
Производство основано в 2003 году, в 20 км от Минска в городе Заславль, завод осуществляет выпуск крепких алкогольных напитков: водки, настоек, виски. C 2004 года производились горькие и сладкие настойки. В 2010 году начато производство водок под ТМ «Бульбашъ».
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