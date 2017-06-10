Два белорусских водочных бренда попали в мировой «клуб миллионеров»
Компании
ЕЖЕДНЕВНИК,
09 июня 2017
АА
Водки «Бульбаш» и «Сваяк» вошли в ежегодный рейтинг издания Drinks International, составленный по результатам производства в 2016 году.
Mos.news
Всего по итогам прошлого года в «клуб миллионеров» вошли 157 брендов крепких алкогольных напитков.
Бренд «Бульбаш», который выпускает «Завод Бульбаш», занял в рейтинге 116 место. По итогам 2016 года было произведено 1,5 млн девятилитровых кейсов. Это на 23% больше, чем годом ранее.
На 154 месте по объемам выпуска в прошлом году была в мировом масштабе водка «Сваяк», которую производит Минский завод виноградных вин. В течение 2016 года было произведено 1 млн девятилитровых кейсов. Это на 1% меньше, чем было в 2015 году.
Лидерами рейтинга традиционно являются представители Азии.
С огромным отрывом на первом месте находится корейский бренд соджу Jinro. Компания Hite-Jinro произвела в 2015 году 73,9 млн девятилитровых кейсов. В первой тройке также индийский виски Officer`s Choice (32,9 млн кейсов) и еще одна марка соджу Chum Churum (30 млн кейсов).
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