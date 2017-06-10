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Украинский миллиардер открывает 20 «крылатых» ресторанов в Беларуси

Компании

ЕЖЕДНЕВНИК, 09 июня 2017

АА

Конкуренцию KFC на белорусском рынке попробуют составить рестораны «Крылья», которые принадлежат самому крупному на территории бывшего СССР производителю бройлеров Юрию Косюку («Мироновский хлебопродукт»).

Украинский миллиардер открывает 20 «крылатых» ресторанов в Беларуси

retailers.ua

О скором появлении этой сети в Беларуси, а также в Казахстане, рассказал  «Интерфаксу-Украина»  генеральный директор «Крыльев» Алексей Попов.

«Сейчас на этапе подписания - договор на франчайзинг в Беларуси и Казахстане. Обсуждается открытие около 10 ресторанов в Казахстане и 20 в Беларуси. В случае успешного подписания договоров, открытия пройдут уже в этом году», - сообщил Алексей Попов.

По его словам, Казахстан и Беларусь станут для компании первым опытом международного управления и контроля.

Юрий Косюк, фото: p-zona.com

Юрий Косюк, который занимает 1678 место в мировом рейтинге миллиардеров (его состояние Forbes в 2017 году оценил в 1,2 млрд долларов) и третье (после Рината Ахметова и Геннадия Боголюбова) в Украине, является основателем и основным акционером агрохолдинга «Мироновский хлебопродукт». Его компания - крупнейший производитель курятины на постсоветском пространстве. Также агрохолдинг производит зерновые, подсолнечное масло, продукты мясопереработки.

В 2011 году Юрий Косюк инвестировал в рестораны «Крылья». С 2015 года этот бизнес развивается как франчайзинговая сеть. В течение 2016 было заключено около 30 франчайзинговых договоров. Согласно данным сайта сети «Крылья», на начало июня 2017  в ее состав входило свыше 40  заведений в разных городах Украины.

На белорусском рынке fast-food «Крылья» попадают в нишу, которую развивают сегодня две компании - франчайзи американского бренда KFC. 

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